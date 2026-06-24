Circonauta – Festival Internazionale del Circo Contemporaneo XII edizione

NARDO’ (Lecce) – Nardò si prepara ad accogliere la XII edizione di Circonauta – Festival Internazionale del Circo Contemporaneo, in programma il 3, 4, 5, 10, 11 e 12 luglio 2026 nel cuore del centro storico.

Con il tema #Terra!, il festival rinnova il suo invito a guardare lo spazio urbano come luogo di incontro, relazione e immaginazione collettiva. Piazze, chiostri e luoghi simbolici della città diventano scenari vivi, attraversati da artisti, compagnie internazionali, musica dal vivo, installazioni, incontri pubblici e percorsi dedicati a bambini e ragazzi.

L’immancabile e attesissima festa inaugurale si terrà venerdì 3 luglio in Piazza XX Settembre, con ritrovo alle ore 19.00 per i saluti istituzionali, aperitivo e inaugurazione della mostra fotografica “Circus Love_The magical life of Europe’s families circuses_part. 2”. Alle ore 21.00 spazio alla musica con Serenate, super concerto con Irene Lungo, Daria Falco, Marco Ghezzo, Bruno Galeone e Peppe Leone, seguito dallo spettacolo di fuoco Yin&Yang e dal dj set di Miss Scotch.

Il cartellone 2026 conferma la vocazione internazionale di Circonauta, portando a Nardò compagnie e artisti provenienti da Argentina, Stati Uniti, Spagna, Belgio, Giappone, Italia e vincitori dei premi più prestigiosi a livello mondiale. Tra i protagonisti: Peter Shub, PakiPaya, Trocos Lucos, Tomate, Adriano Cangemi, Mr Copini, Ditta Polletti, Nanirossi & Mc Fois, Tsubasa Watanabe, Matteo Galbusera, la FLIC – Scuola di Circo di Torino.

Inoltre, Circonauta Festival ospiterà per la prima volta nel sud Italia, il premio Trampolino Vetrina 2026, showcase nazionale dedicato al sostegno e valorizzazione delle nuove proposte italiane di circo contemporaneo. Promosso da ACCI – Associazione Circo Contemporaneo Italia. Nell’occasione sarà tenuta in piazza Salandra l’11 luglio alle ore 19:30, una tavola rotonda alla quale parteciperanno i rappresentanti delle realtà più rappresentative del panorama nazionale che si confronteranno sul tema “terra e territorio, culture a confronto”, con la partecipazione dell’assessore alla cultura della Regione Puglia, Silvia Miglietta, Consorzio Puglia Culture, Luisella Carnelli Fondazione Fizcarraldo, Luisa Cuttini (Circuito Claps) per Associazione Circo Contemporaneo Italiano (Acci), Cesare Liaci Puglia Creativa, Giuseppe (Peppe) Nuciari, componente commissione ministeriale circhi e spettacolo viaggiante e direttore artistico Marcheinstrada, Amministrazione comunale di Nardò, Circonauta Festival.

Clownerie, teatro fisico, acrobatica aerea, bascula coreana, diablo, teatro di strada, musica dal vivo e comicità visuale compongono un programma pensato per pubblici diversi e generazioni differenti. Molti gli appuntamenti in prima regionale e una prima nazionale, a testimonianza del ruolo del festival come spazio di scoperta, ricerca e promozione del circo contemporaneo.

Accanto agli spettacoli, torna la sezione musicale “I Canti delle Sirene e dei Tritoni”, che animerà il reef di Piazza Salandra con concerti serali dalle ore 22:00: dalla Psichedelik Mediterranean Orkestra a Cocoa Thrill, da Yaràkä al Nubras Ensemble, fino ai Niuri Te Sule, in un percorso sonoro che attraversa world music, cumbia, sonorità balcaniche e tradizione salentina.

Tra le derive culturali del festival, dal 3 al 18 luglio 2026 il Museo della Preistoria di Nardò, in Piazza Sant’Antonio, ospiterà la mostra fotografica “Circus Love_The magical life of Europe’s family circuses part. 2” di Stephanie Gengotti, a cura di Marinella Mazzotta per AltraMarea Cantieri Creativi. Un racconto poetico sulla vita quotidiana delle famiglie del circo contemporaneo europeo, tra nomadismo, libertà, legami, sogni e resilienza.

Il programma ospita anche incontri pubblici e momenti di approfondimento, tra cui “Semi di Futuro. Storie di rinascita del paesaggio”, “Rosso clown: dialogo con Tomate”, la tavola rotonda “Terra! Arti sceniche e comunità in cammino” in collaborazione con ACCI – Associazione Circo Contemporaneo Italia, e “Il silenzio fa ridere: dialogo con Peter Shub”.

Circonauta conferma così la sua identità di festival diffuso, popolare e contemporaneo, capace di unire spettacolo dal vivo, cura dei luoghi, partecipazione e visione culturale. Un invito a vivere Nardò come una grande pista a cielo aperto, dove il circo diventa linguaggio universale, occasione di comunità e sguardo poetico sul presente.

Circonauta Festival istituisce il Premio “Mr Thomas” in memoria di Tommaso D’Aquino, artista libero, coraggioso e luminoso, tra gli sputafuoco più sfrontati e intensi. Tommy resta nel cuore di chi ha condiviso con lui strada, fuoco e sogni. A lui Circonauta dedica una fiamma simbolica, affinché il suo spirito continui a bruciare forte, libero e luminoso.

Il Premio “Mr Thomas” sarà assegnato allo spettacolo più amato dal pubblico. Al termine di ogni spettacolo, sarà possibile esprimere il proprio gradimento presso i corner allestiti alle casse: il voto degli spettatori contribuirà a decretare il vincitore del premio.

Biglietti e informazioni:

Prevendite e abbonamenti su www.liveticket.com.

Gli spettacoli in Piazza Sant’Antonio e Piazza Salandra sono a ingresso gratuito.

Gli spettacoli in Piazza Vescovato e Largo Sambiasi prevedono biglietto singolo a € 5,00; ridotto € 4,00 per bambini 6/12 anni, persone con disabilità e accompagnatori.

Sono disponibili abbonamenti:

Medusa – 2 spettacoli: € 9,00 intero / € 7,00 ridotto

Delfino – 3 spettacoli: € 12,00 intero / € 10,00 ridotto

Balena – 4 spettacoli: € 14,00 intero / € 12,00 ridotto

Durante il festival:

Biglietteria principale e infopoint in Piazza Salandra dalle ore 19.00.

Biglietterie giornaliere spettacoli in Piazza Vescovato e Largo Sambiasi dalle ore 20.00.