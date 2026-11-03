Sorpreso a bruciare rifiuti potenzialmente pericolosi, 53enne finisce ai domiciliari

Lecce – In più occasioni avrebbe appiccato il fuoco a rifiuti, anche potenzialmente pericolosi, in un terreno alla periferia di Lecce, e così finisce agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

La misura è stata decisa dal giudice per le indagini preliminari Angelo Zizzari nei confronti di un 53enne leccese (L.G. le sue iniziali), arrestato lo scorso 29 ottobre e ristretto nella Casa circondariale Borgo San Nicola. All’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Gennaccari, è contestato il fatto di aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, appiccato ripetutamente il fuoco a cumuli di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti, tra l’altro, da mobili e altri manufatti in legno, materassi, imballaggi in carta e plastica e materiali di varia natura, abbandonati o depositati in maniera incontrollata su un terreno sito in località Masseria Fasani, a Lecce. Ma in quel terreno sono risultati presenti anche rifiuti potenzialmente pericolosi, tra cui apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso.

L’ultimo episodio sarebbe avvenuto il giorno prima dell’arresto, il 28 ottobre scorso, ma non sarebbe stato un caso isolato, perché inserito in un contesto di sistematico abbandono, accumulo e successiva combustione di rifiuti, documentato dalle indagini avviate già il 19 settembre 2026 presso lo stesso terreno sito in località Masseria Fasani, mediante un sistema di videoriprese installato dalla Polizia giudiziaria. E nell’ultimo episodio della scorsa settimana l’attività illecita è stata direttamente osservata dagli operanti della polizia giudiziaria, impegnati in un servizio di osservazione, controllo e pedinamento, e sempre documentata mediante il sistema di videoripresa.

Il 53enne, con riferimento al 28 ottobre ha ammesso pienamente il fatto. Quanto alle condotte precedenti, a fronte delle evidenze acquisite dalla Polizia giudiziaria, l’indagato ha cercato di limitare le proprie responsabilità, fornendo una versione giudicata “in gran parte inverosimile e in contrasto con gli elementi a suo carico”. Tra l’altro, non si sarebbe sottratto dall’indicare, in ogni caso, alcuni riferimenti utili a individuare alcuni possibili complici nel reato commesso.

Da qui la decisione del giudice di convalida dell’arresto del 53enne e dell’applicazione della misura dei domiciliari nei suoi confronti.