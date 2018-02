PUGLIA – “È inaccettabile che la Regione Puglia, nonostante il via libera dell’UE a non chiedere, in deroga a quanto previsto dalla normativa comunitaria, la restituzione dei finanziamenti erogati per gli investimenti fatti dalle aziende colpite oggi da Xylella, non riesca a mettere in campo gli strumenti a disposizione per contrastare e porre fine all’agonia di questo comparto”. Lo dichiara Ernesto Abaterusso, capogruppo in Regione Puglia di Art.1-Mdp.

“Lasciare le aziende affondare senza dare loro alcuna possibilità di rilancio è da irresponsabili. Ritengo – prosegue Abaterusso – che la Regione debba avere il coraggio di compiere una scelta che vada realmente nella direzione del sostegno e dell’aiuto alle tante aziende che oggi sono messe in ginocchio. Una richiesta, la mia, che nasce in ragione della risposta data dal Commissario europeo all’agricoltura Phil Hogan e che non lascia spazio a dubbio alcuno: la Regione Puglia può applicare per le aziende in transizione interessate da Xyllela fastidiosa quanto previsto dall’art. 4 del regolamento comunitario”.

“Non dobbiamo dimenticare che – conclude il Capogruppo Art.1-Mdp – l’agricoltura rappresenta un settore di grande importanza per l’economia pugliese e che le istituzioni devono dare una risposta a un settore da troppo tempo in difficoltà”.