Quando la musica incontra l’arte del costruire

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LECCE – Continua la partnership tra ANCE Lecce e la Locomotive. Un connubio inedito tra arte e impresa quello presentato in occasione della conferenza stampa di consegna dei caschetti antinfortunistici alle ragazze e ai ragazzi della Locomotive Impresa sociale. Una sinergia tra due realtà diverse, unite dalla volontà di valorizzare e promuovere il territorio.

Non solo un cantiere edile, ma anche il palcoscenico è un luogo in cui si costruisce il futuro, e per farlo servono protezione e responsabilità. È questo il significato alla base della conferenza stampa di questa mattina, durante la quale ANCE Lecce ha consegnato ufficialmente i caschetti antinfortunistici alle ragazze e ai ragazzi della “famiglia” della Locomotive. L’iniziativa non è un episodio isolato, ma consolida una collaborazione tra il mondo dei costruttori edili salentini e l’associazione culturale guidata da Raffaele Casarano. Un binomio che unisce la concretezza del fare all’immaginazione dell’arte, mettendo al centro la crescita delle nuove generazioni.

“La nostra vicinanza al Locomotive non è una semplice partnership, ma una condivisione profonda di valori che portiamo avanti da anni – sottolinea Gabriele Greco, presidente di ANCE Lecce. Donare questi caschetti ai ragazzi che lavorano dietro le quinte, nell’organizzazione logistica del Festival, ha un significato preciso e molto concreto. Il backstage di un evento culturale è a tutti gli effetti un cantiere, nel quale la sicurezza, la prevenzione e la protezione della vita umana devono essere la priorità assoluta. Per ANCE la sicurezza non è un obbligo burocratico, ma un investimento sul futuro. Con questo gesto vogliamo supportare i giovani che con il loro lavoro manuale, tecnico e organizzativo permettono alla musica di prendere vita, garantendo loro la massima tutela”.

A fare eco alle parole del presidente è stato l’intervento di Mario Maggio, presidente del Gruppo Giovani di ANCE Lecce: “come Giovani imprenditori edili sentiamo la responsabilità di diffondere la cultura della sicurezza, soprattutto tra le nuove generazioni. Il caschetto che oggi abbiamo consegnato ai ragazzi del Locomotive rappresenta la consapevolezza che la sicurezza è il presupposto fondamentale per svolgere bene e senza rischi un lavoro così complesso. Che si tratti di salire su un’impalcatura o su un palco, la pianificazione, il rispetto delle regole e la protezione sono gli unici strumenti che permettono al talento di esprimersi al massimo e senza rischi. Questo è il cantiere culturale che vogliamo continuare a costruire insieme”.

“‘Chi vuole compiere passi sicuri deve camminare lentamente’. È quanto riteneva il massimo genio della letteratura tedesca e uno dei più grandi intellettuali della cultura europea Johann Wolfgang von Goethe. E proprio in queste parole ritroviamo l’essenza di una partnership prestigiosa come quella di ANCE LECCE che si rinnova anche quest’anno – afferma Raffaele Casarano, direttore artistico di Locomotive Jazz-. Investire in Cultura e nei giovani non è cosa rara ma rarissima oggi. E se a questo si aggiunge anche l’attenzione alla sicurezza sui cantieri e per tutti i lavoratori dello spettacolo dal vivo si ha la percezione che un mondo migliore può essere possibile. ANCE Lecce ha subito inteso una collaborazione con Locomotive come qualcosa che andasse oltre le note, ma che anche attraverso le note potesse esprimere e approfondire argomenti molto più intensi parlando di giovani talenti e sensibilizzazione alla sicurezza sul lavoro. La consegna dei caschetti che ANCE Lecce dona al nostro comparto tecnico, guidato da Guglielmo Dimidri, direttore di produzione di Locomotive, e a tutta la squadra tecnica specializzata nei service audio e luci di GM Music, guidata da Gianpaolo Tarantini e Massimiliano Innocente, partner storico del Festival, rappresenta non solo uno stimolo, ma soprattutto un forte segnale di vicinanza al sistema dello spettacolo dal vivo in Italia, un settore che va tutelato, sostenuto e valorizzato. Un gesto ancora più significativo in un momento storico in cui tutto sembra essere dato per scontato e il ruolo dei professionisti dello spettacolo dal vivo non è ancora pienamente riconosciuto come merita. Per noi di Locomotive questo ulteriore segnale di attenzione assume un valore importante: è il punto di partenza di un percorso condiviso con ANCE Lecce che auspichiamo possa essere duraturo, per continuare a rafforzare il valore del connubio tra talento, professionalità e sicurezza”.