Da Lecce al mondo: nasce AMETÍC, la startup che porta l’artigianato italiano nell’era digitale

LECCE – Cinque giovani professionisti del Sud Italia, una visione condivisa e l’ambizione di dare nuova voce all’artigianato Made in Italy attraverso le opportunità offerte dal digitale. È da questi presupposti che nasce AMETÍC, il progetto sviluppato dalla startup innovativa Marethica S.r.l., fondata a Lecce nell’aprile del 2025.

Dietro il brand ci sono Nicola Galante, Pierandrea Corleto, Gabriele Puce, Bianca Lombardi e Mariachiara Ingo, professionisti con competenze che spaziano dall’economia al diritto, dalla tecnologia al marketing. Un team multidisciplinare che ha scelto di mettere al centro della propria iniziativa il patrimonio culturale e produttivo dell’artigianato italiano.

Presentato ufficialmente nel novembre 2025, AMETÍC si propone come una piattaforma e-commerce innovativa che va oltre la semplice vendita online. L’obiettivo è infatti quello di raccontare il valore delle creazioni artigianali, trasformando ogni prodotto in una storia fatta di competenze, tradizioni, materiali e persone. Questo il link per accedere alla piattaforma: https://ameticshop.com/it.

La piattaforma nasce con una missione chiara: creare un ponte tra il sapere artigiano e il mercato contemporaneo, offrendo ai consumatori un’esperienza d’acquisto più consapevole e autentica. Ogni oggetto viene accompagnato da contenuti che ne illustrano l’origine, i processi produttivi e l’identità culturale, contribuendo a restituire visibilità agli artigiani e ai loro luoghi di lavoro.

Fin dalle prime fasi di sviluppo, il progetto ha avviato collaborazioni con realtà culturali e manifatturiere di rilievo internazionale, promuovendo collezioni che coniugano tradizione, innovazione e design contemporaneo. Una scelta che conferma la volontà di AMETÍC di posizionarsi come punto di riferimento per un Made in Italy autentico e di qualità.

Alla base dell’iniziativa vi è anche una forte attenzione alla sostenibilità. Il modello digitale e diretto adottato dalla startup consente infatti di accorciare la filiera, ridurre gli sprechi e sostenere una produzione più responsabile, rispettosa dei tempi dell’artigianato e delle persone coinvolte nei processi produttivi.

In un contesto economico in cui la digitalizzazione rappresenta una sfida sempre più decisiva per le piccole imprese manifatturiere, l’esperienza di AMETÍC dimostra come innovazione tecnologica e tradizione possano dialogare in modo efficace. Il progetto leccese non si limita a commercializzare prodotti, ma punta a promuovere una nuova cultura del consumo, capace di riconoscere il valore sociale, estetico e culturale degli oggetti realizzati a mano.

Da Lecce, città da sempre crocevia di cultura e creatività, arriva così una realtà che guarda ai mercati internazionali senza perdere il legame con il territorio e con le radici dell’artigianato italiano. Una sfida tutta meridionale che punta a trasformare il digitale in uno strumento di valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy.