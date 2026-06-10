Dietro le quinte della ricerca: UniSalento per le Giornate Europee dell’Archeologia

LECCE – Aperture straordinarie, laboratori e magazzini aperti al pubblico. Dal 12 al 14 giugno, il Sistema Museale di UniSalento partecipa alla manifestazione continentale con un programma diffuso tra Cavallino e Lecce. Cosa succede a un sito archeologico dopo che è stato scavato? Come si catalogano, studiano e conservano i reperti prima che arrivino in una sala espositiva? A queste domande risponde il Sistema Museale dell’Università del Salento partecipando alle Giornate Europee dell’Archeologia 2026 (GEA), in programma da venerdì 12 a domenica 14 giugno.

L’iniziativa — coordinata a livello europeo dall’INRAP sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa, promossa in Italia dal Ministero della Cultura — è quest’anno dedicata al tema “Archeologia in corso / Archaeology in the making”: un invito a scoprire il lavoro dell’archeologo nella sua dimensione più concreta e quotidiana, prima che i reperti giungano nelle vetrine dei musei.

Venerdì 12 giugno (ore 10:00–13:00), il Museo Diffuso di Cavallino apre le porte dei suoi magazzini e laboratori, ospitati nell’Ex Convento dei Domenicani. La visita guidata “Porte aperte ai magazzini degli scavi archeologici di Cavallino”, a cura del dottor Corrado Notario, accompagnerà il pubblico a scoprire la gestione del post-scavo: un segmento della ricerca solitamente invisibile, che trasforma i reperti riemersi dalla terra in conoscenza storica (Prenotazione consigliata: Tel. 0832 295441 | corrado.notario@unisalento.it)

Domenica 14 giugno (ore 9:30–12:30), il programma si sposta a Lecce, nel Complesso Studium 2000, con l’apertura straordinaria congiunta del Museo Papirologico “Mario Capasso” e del MuSA – Museo Storico-Archeologico. Le visite guidate, curate dalla professoressa Paola Davoli, dal dottor Alberto Buonfino e dalla dottoressa Grazia Maria Signore, si articoleranno in tre turni (09:30–10:30; 10:30–11:30; 11:30–12:30) e condurranno il pubblico attraverso le nuove sezioni espositive dedicate alle scoperte più interessanti effettuate dagli archeologi di UniSalento nel territorio salentino e nel bacino del Mediterraneo, con particolare riferimento al Fayyum (Egitto). (Prenotazione consigliata: info.museopapirologico@unisalento.it | infomusa@unisalento.it Tel. 0832 294253 – 0832 294257, max 20 partecipanti per turno).