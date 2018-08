NARDO ‘ (Lecce) – Un’altra cronica emergenza del territorio neretino è stata risolta negli ultimi giorni. L’amministrazione comunale, infatti, ha affrontato in maniera decisa l’emergenza acqua che, da alcuni anni, riguarda le zone rurali e periferiche dell’agro di Nardò: Boncore, Santa Chiara e Case Arse. I problemi sono stati superati con il tempestivo e risolutivo intervento del direttore dell’Arif (Agenzia Regionale per le opere Irrigue e Forestali) Domenico Ragno. Com’è noto, la Regione Puglia è da tempo impegnata in un’opera di razionalizzazione della propria struttura organizzativa e ha recentemente affidato la gestione degli acquedotti ex Ersap all’Arif e il suo direttore ha preso immediatamente in carico questo problema, dimostrando subito grande attenzione alle esigenze della città.

Lo scorso 9 agosto, infatti, Ragno ha incontrato una folta delegazione di residenti di Boncore e di altre zone rurali, registrando dalla loro viva voce il susseguirsi di problemi e criticità, anche piuttosto risalenti. Ulteriori approfondimenti hanno consentito di appurare definitivamente che l’ex Ersap, da tempo, non provvede più a una regolare manutenzione degli impianti. Il direttore Ragno si è attivato immediatamente per garantire e programmare immediatamente una costante manutenzione degli stessi.

“Sono molto contento per questo risultato – dice il sindaco Pippi Mellone – ottenuto grazie all’impegno dell’assessore Mino Natalizio, all’attenzione del mio stretto collaboratore Agostino Indennitate, alla sensibilità del capo di gabinetto del Presidente Emiliano Claudio Stefanazzi e, naturalmente, alla capacità e alla premura del direttore dell’Arif Domenico Ragno. Con questi interventi abbiamo risolto un problema annoso, che tormentava famiglie e imprese del nostro territorio. L’acqua è un bene essenziale e le improvvise sospensioni comportavano problemi grandissimi per le attività e per le famiglie. Ancora una volta è toccato a noi risolvere problemi che si trascinavano da anni ed anni”.