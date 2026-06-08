Amministrative, Mazzotta: “Successo a Tricase e Casarano, la vittoria della buona politica”

“In provincia di Lecce Forza Italia ha sostenuto con convinzione e dall’inizio tre candidati sindaci di Comuni superiori ai 15mila abitanti che sono stati premiati nelle urne: dopo Gallipoli, sventola la bandiera del centrodestra anche a Tricase con Antonio De Donno e a Casarano con Ottavio De Nuzzo. Con questo esito delle amministrative, la provincia di Lecce conferma il trend delle elezioni regionali: ovvero, è il territorio dove il centrodestra ha raggiunto la migliore performance. Una gioia immensa, frutto di lavoro di squadra, di valori, di buona politica per le persone. Ai neo sindaci rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che sapranno fare bene per i cittadini con spirito di servizio e amore per la nostra terra”. Lo ha scritto il capogruppo in Consiglio regionale e coordinatore provinciale di Lecce di Forza Italia, Paride Mazzotta.
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