Quando il mondo si incontra nel canto: l’opera come scuola di umanità a Nardò

di Vincenzo Candido Renna

Ci sono eventi che si esauriscono nel tempo di un applauso ed altri che continuano a vivere nella memoria di chi li ha attraversati. Il Workshop sull’Opera Italiana dell’Accademia dell’Opera Italiana, ospitato dal Caffè Letterario Neritonensis di Nardò, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. La masterclass internazionale guidata da Emanuela Di Pietro e Massimo Modoni si è conclusa con un concerto che non è stato soltanto il risultato di giorni intensi di studio, ma la testimonianza concreta di un’idea di cultura capace di unire persone, lingue, esperienze e provenienze diverse sotto il segno universale della musica.

Nelle parole introduttive dei maestri è emerso con forza il senso autentico dell’iniziativa: il lavoro. Un lavoro rigoroso, quotidiano, spesso invisibile agli occhi del pubblico. Ore e ore di prove, giornate iniziate al mattino e concluse a tarda sera, nella convinzione che il talento da solo non basti e che ogni conquista artistica nasca dall’incontro fra dono naturale, disciplina e dedizione. È questa la lezione più profonda che l’opera continua a consegnare alle nuove generazioni: la bellezza non è un punto di partenza, ma un approdo.

Il concerto finale ha restituito al pubblico il frutto di questo percorso attraverso alcune delle pagine più amate del repertorio lirico. Al centro della serata è risuonato il mondo teatrale e irresistibile del Don Giovanni di Mozart. Dalla scena iniziale con il celebre “Notte e giorno faticar” di Leporello fino alle grandi pagine corali e d’assieme, i giovani interpreti hanno dato vita a un affresco umano fatto di passioni, ironia, desiderio e destino. In quelle note immortali è sembrato quasi riflettersi il senso stesso della masterclass: un laboratorio in cui ogni voce cerca il proprio posto all’interno di una costruzione collettiva più grande.

Particolarmente significativo è stato il carattere internazionale dell’esperienza. Gli artisti provenivano da paesi e continenti differenti, da Shanghai alla Nuova Zelanda, dagli Stati Uniti all’Europa, portando con sé storie personali e percorsi professionali diversi. Alcuni già avviati verso importanti debutti teatrali, altri ancora all’inizio della loro formazione. Eppure, davanti allo spartito, ogni distanza si è annullata. L’opera ha dimostrato ancora una volta la sua natura più autentica: essere una lingua comune capace di creare comunità laddove esistono differenze.

In questo contesto, le parole del maestro tenore Salvatore Cordella – intervenuto come ospite – hanno assunto un valore particolare. Il suo intervento ha evidenziato la crescente collaborazione tra istituzioni, accademie e percorsi formativi che condividono una medesima visione culturale. Non una semplice rete organizzativa, ma una vera alleanza educativa costruita attorno ai giovani talenti e alla necessità di offrire loro occasioni concrete di crescita. Una visione che guarda oltre i confini geografici e considera la formazione artistica come uno strumento di dialogo tra culture.

La filosofia dell’opera insegna che ogni personaggio, anche il più lontano nel tempo, parla sempre dell’uomo contemporaneo. Don Giovanni continua a raccontare il desiderio senza misura; Leporello l’ambiguità tra fedeltà e libertà; Donna Anna il dolore e la ricerca di giustizia. Per questo quelle arie non appartengono al passato. Esse continuano a interrogarci perché custodiscono domande che attraversano ogni epoca. La musica diventa così un esercizio di conoscenza: non soltanto interpretazione di un ruolo, ma esplorazione della condizione umana.

Quando il concerto si è concluso e le ultime note hanno lasciato spazio al silenzio, è rimasta nell’aria una sensazione rara: quella di aver assistito non soltanto a un’esecuzione musicale, ma a un’esperienza di crescita condivisa. Restano le voci, certo. Restano i volti dei giovani artisti, la passione dei docenti, la generosità degli organizzatori. Ma soprattutto resta una convinzione: che la cultura continui a essere uno dei luoghi privilegiati in cui l’essere umano può incontrare se stesso e gli altri.

Il Caffè letterario Neritonensis si conferma hub culturale di eccellenza, per una settimana, è stato molto più di una sede ospitante. È diventata un punto d’incontro tra mondi lontani, un laboratorio di bellezza e un piccolo osservatorio sul futuro dell’opera. E forse proprio qui risiede il significato più profondo di questa esperienza: nell’aver ricordato che ogni voce educata alla musica è anche una voce educata all’ascolto, e che ogni autentico percorso artistico è, prima di tutto, un percorso di umanità.