Nasce “Germogli – Radici per Crescere APS”: un’associazione per costruire comunità, inclusione e futuro

TREPUZZI (Lecce) – Prende ufficialmente vita “Germogli – Radici per Crescere APS”, una nuova realtà associativa nata a Trepuzzi, con l’obiettivo di promuovere iniziative sociali, educative, culturali e formative rivolte alla comunità, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani, alle famiglie e alle fragilità sociali. L’associazione, situata sul corso Umberto I, 71, a Trepuzzi, nasce dalla volontà di creare uno spazio concreto di partecipazione, ascolto e crescita condivisa, capace di mettere al centro le persone, il territorio e il valore delle relazioni umane.

Il nome “Germogli – Radici per Crescere APS” ha una duplice visione: da un lato i germogli, simbolo di futuro, cambiamento e nuove possibilità; dall’altro le radici, fondamentali per custodire identità, valori e senso di appartenenza. Tra gli obiettivi principali, vi sono la promozione dell’inclusione sociale, il sostegno educativo, la valorizzazione del volontariato, la realizzazione di attività culturali e ricreative, nonché la creazione di progetti dedicati all’infanzia, ai giovani e alle famiglie.

“Germogli – Radici per Crescere” – dichiara Anna Lisa Centonze, Presidente di “Germogli – Radici per Crescere APS – nasce dalla convinzione che ogni bambino porti con sé un potenziale unico, che ha bisogno di tempo, ascolto e cura per potersi esprimere. Il nostro impegno è quello di costruire un luogo in cui ogni bambino possa sentirsi accolto, sostenuto e mai giudicato secondo ritmi o parametri esterni. Crediamo in un’educazione che non si sostituisce, ma che affianca e sostiene. Abbiamo come obiettivo quello di prenderci cura delle fragilità e delle possibilità di ciascun bambino, perché solo attraverso l’ascolto e la presenza costante può davvero germogliare ciò che è destinato a crescere”.

“Crediamo che ogni comunità abbia bisogno di luoghi umani prima ancora che fisici: luoghi in cui ascoltare, accogliere, costruire legami e dare opportunità. Germogli vuole essere questo: un punto di partenza per crescere insieme, ma anche un percorso quotidiano fatto di presenza, responsabilità e cura reciproca. Non un semplice contenitore di attività, ma uno spazio vivo, che si costruisce con le persone e per le persone, dove ogni voce può trovare ascolto e ogni esperienza può diventare valore condiviso”, queste le parole della Vicepresidente Giulia De Nigris.

Nel corso dell’ultimo anno l’associazione ha già iniziato a operare concretamente sul territorio attraverso il doposcuola solidale, nato per offrire supporto educativo, inclusione e occasioni di crescita ai bambini e alle famiglie. Accanto alle attività educative non sono mancati momenti di condivisione e socialità, come la festa di Natale e la festa di Carnevale, occasioni pensate per rafforzare il senso di comunità e creare spazi di incontro tra grandi e piccoli. In questo periodo, inoltre, è attivo il corso di pittura dedicato ai bambini di tutte le età, un laboratorio creativo che punta a valorizzare espressione, fantasia e socializzazione attraverso l’arte.

Tante saranno le iniziative a partire dal mese di settembre: oltre al doposcuola solidale e del corso di pittura, sono in programma nuove attività rivolte all’intera comunità: corsi di pizzica, ludoteca per bambini, tornei di burraco e biliardino, attività sportive e ricreative, karate dolce per anziani, oltre a momenti di formazione, confronto e sensibilizzazione destinati alle famiglie e alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere la cultura, valorizzare le tradizioni del territorio e creare occasioni di crescita, partecipazione e condivisione per tutte le generazioni.

La mission dell’associazione, è diventare un punto di riferimento stabile per il territorio, promuovendo partecipazione, inclusione e crescita collettiva attraverso iniziative capaci di coinvolgere tutte le fasce d’età e rafforzare i legami sociali della comunità.