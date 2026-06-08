“Sei la mia sexy bimba”, indagato meccanico: adescava sui social cinque amiche minorenni della figlia

NARDO’ (Lecce) – Cinque ragazze adescate su Tik Tok e WhatsApp: tre, di 15 anni e due, di 13. Tutte amiche della figlia. Messaggi pieni di lusinghe, apprezzamenti e avances sessuali. “Sei troppo sexy”; “Sei molto sensuale”; “Non si fa così, attenta con quelle labbra”; “Sguardi penetranti”; “Sogna, ormai sei la mia fidanzata”: “Oggi me la mandi una foto anche per metà il resto dopo”. E ancora: “Comunque sei uno spettacolo, voglio vederti, alza la maglietta”. Sotto inchiesta è finito un meccanico di 55 anni. Vive a Nardò. Di una delle cinque ragazzine adescate in chat, una 15enne, diceva anche di essersi innamorato. Peraltro la conosceva anche molto bene perché amica di sua figlia. Come tutte le altre.

Le chat, però, non sono rimaste sottotraccia perché sono state consegnate dalla 15enne ai carabinieri nel giugno del 2025 quando si è presentata con la madre in caserma per denunciare il padre della sua carissima amica. Da settimane, l’uomo le augurava la buonanotte e le chiedeva con insistenza di incontrarsi. Le scriveva: “Sto aspettando la tua foto da ieri hai deciso quando si esce insieme”; “Buonanotte amore mio sexy”; “Buongiorno piccola mia”; “E il balconcino?”; “Buonanotte amore mio ti amo tanto”; “Voglio vederti è troppo tempo che non ti vedo, sto male stellina neanche il bacio della buonanotte mi dai più stellina”; “Da me quando vieni”; “Molto sensuale la mia sexy bimba, mi manchi”. “Lo facevo soltanto perché era in difficoltà. Cercavo di esserle vicino.

A scuola veniva bullizzata e io volevo aiutarla” avrebbe detto l’uomo a persone a lui vicine per giustificare il contenuto di quei messaggi. La verità, dalle indagini, sarebbe stata ben diversa. La 15enne non sarebbe stata l’unica adolescente adescata dall’uomo. Sempre su Tik Tok o su WhatsApp, il 52enne avrebbe contattato un’altra ragazzina sempre di 15 anni e amica della figlia. Alla quale scriveva: “Ci possiamo vedere quando vuoi ma di sera io torno a Nardò verso le 19,30”; “Puoi farmi vedere una foto?”. Temeva comunque che la chat potesse finire nelle mani di qualche familiare della minore e per questo scriveva: “A proposito non mostrare la chat a nessuno”. Ma poi anche lei è andata in caserma.

Sono così scattati gli accertamenti. Dallo spulcio del pc e del cellulare dell’uomo sono emersi chat hard con altre minorenni. Altri messaggi a una 15ennee e a due 13enni. “Cancella tutto prima di venire non ti dimenticare…”; “Non hai idea di quanto ti desidero”; “Perché non ti lasci andare con me. Mi sono fatto avanti in tutti i modi con te…non so più dire quanto ti voglio…”. La procura salentina, pm Erika Masetti, ha chiuso il fascicolo: per l’operaio, difeso dall’avvocato Andrea Bianco, si allunga l’ombra di un processo.