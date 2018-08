PUGLIA – Banca Popolare Pugliese entra ufficialmente nella famiglia biancoazzurra, in qualità di Gold Sponsor – Official Bank.

Una new entry di assoluto prestigio a testimonianza della validità del progetto della New Basket Brindisi (#NBB2020) cui anche uno degli Istituti bancari più importanti del Sud d’Italia come Banca Popolare Pugliese ha voluto aderire, con grande entusiasmo.

Valorizzare il proprio territorio attraverso occasioni di crescita e di sviluppo locale: la mission che Banca Popolare Pugliese persegue nelle proprie attività e che è stato il fattore preponderante per intraprendere un nuovo percorso con un’eccellenza sportiva pugliese e nazionale come la New Basket Brindisi.

“Sostenere il gruppo di imprenditori e di dirigenti della New Basket Brindisi, e, con essi, gli atleti della squadra per il prossimo anno, – sostiene il Direttore Generale di Banca Popolare Pugliese, Mauro Buscicchio – ci sembra uno dei modi più concreti per sostenere la “Stella del Sud”, una delle massime espressioni non solo del basket, ma di tutto lo sport meridionale.

Banca Popolare Pugliese, da sempre vicina alle iniziative sportive che riguardano i più giovani, sarà presente con il proprio logo anche sul retro delle maglie di tutte le leve del settore giovanile New Basket Brindisi junior.

“Abbiamo volutamente legato il nostro marchio anche alle leve giovanili della New Basket Brindisi – ha sottolineato il Presidente di Banca Popolare Pugliese, Vito Primiceri – affinchè, attraverso lo sport, i ragazzi perseguano una crescita non solo fisica ma anche mentale e sappiano fondare la propria vita sui valori morali che sono alla base del successo nelle discipline sportive”.

Banca Popolare Pugliese sarà il punto di riferimento per tutti i tifosi brindisini, vicini e lontani, che aderiranno all’innovativo progetto di affiliazione ‘Membership’. Creare un legame unico tra società e tifosi non è mai stato così facile: attivando un conto corrente BPP a condizioni agevolate sarà possibile diventare socio New Basket a tutti gli effetti. Appartenenza-trasparenza-partecipazione i capisaldi del progetto: tutti i dettagli saranno resi noti nel mese di settembre.

Il presidente della New Basket Brindisi, Fernando Marino: “Con grande orgoglio annunciamo l’inizio di un percorso virtuoso con una realtà di tale portata. Siamo molto felici di legare il nostro brand alla credibilità e alla solidità di un Istituto bancario come Banca Popolare Pugliese. Con l’auspicio di creare una sinergia vincente sotto tutti i campi, accogliamo nella nostra famiglia biancoazzurri i nostri amici di BPP”.