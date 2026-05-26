LIBRO’ – Festival di giovani storie, il 30 e 31 maggio il centro storico di Casarano si trasforma

CASARANO (Lecce) – Arriva a Casarano la prima edizione di LIBRO’ – Festival di giovani storie, il nuovo festival dedicato ai libri, all’infanzia, all’adolescenza e al valore della lettura come esperienza collettiva, educativa e relazionale.

Il festival si svolgerà il 30 e 31 maggio 2026 nel centro storico cittadino, trasformando vicoli, piazze, palazzi e corti in uno spazio narrativo aperto e partecipato.

Promosso dalla Libreria Dante Alighieri e da La Soffitta senza Tetto, con il sostegno del Comune di Casarano, LIBRO’ nasce dal desiderio di portare sul territorio “una nuova energia culturale viva, partecipata e profondamente umana”, mettendo al centro bambini, ragazzi e comunità educante.

Per due giorni il borgo antico e in particolare Piazzetta D’Elia, Palazzo D’Elia, Palazzo De Judicibus e il Sedile ospiteranno letture animate ad alta voce per i più piccoli, laboratori creativi dedicati a scrittura, manga, poesia, calligrafia e immaginazione, incontri di formazione per genitori, educatori e insegnanti, presentazioni di libri, spettacoli, letture itineranti e contenuti speciali diffusi tra le strade del festival.

Tra gli ospiti della prima edizione figurano autori, illustratori, educatori e formatori provenienti da tutta Italia, tra cui Elisa Mazzoli, Cristina Bellemo, Matteo Sabato, Chiara Lorenzoni, Lucia Perrucci, Mauro Scarpa, Francesco Cuna, Chiara Spinelli, Lucia Manno, Luciana Zompì, Paola Vitale, Elisa Pastore, Marcello Aprile, Debora De Fazio.

Particolare attenzione sarà dedicata non solo ai bambini e alle bambine, ma anche agli adulti che li accompagnano nella loro crescita. Il festival proporrà infatti momenti formativi sul valore educativo della lettura, della scrittura e delle parole nella costruzione emotiva e relazionale delle nuove generazioni.

Accanto al programma principale, LIBRO’ ospiterà anche esperienze diffuse e immersive come il “Giro di storie”, percorso itinerante tra letture e ascolto nel centro storico, le postazioni di lettura spontanea e gli spazi di calligrafia corale dedicati ai ragazzi, lo spettacolo di marionette “Don Chisciotte” a cura di Nuvole Barocche, Libro’ Letterario il gioco a squadre sui libri.

“LIBRO’ è un festival di storie, sì. Ma soprattutto è un festival di relazioni e di ascolto”, spiegano gli organizzatori. “Un luogo in cui i libri diventano incontri e la lettura torna a essere un gesto collettivo di cura verso le nuove generazioni”.

Tutte le attività sono su prenotazione fino a esaurimento posti.