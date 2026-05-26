“Il verde sei tu”, corsa all’adozione di aiuole e rotatorie: già affidati 22 spazi pubblici a Lecce

LECCE – Rotatorie, aiuole, spartitraffico e parchi pubblici affidati a imprese, associazioni e cittadini per garantire manutenzione, decoro e cura del verde urbano. A Lecce prende quota il progetto “Il verde sei tu”, il bando promosso dall’amministrazione comunale che punta a coinvolgere direttamente la comunità nella gestione degli spazi pubblici. In meno di un anno sono già 22 le aree assegnate, mentre altre 14 richieste sono in fase di definizione, segnale di una partecipazione che Palazzo Carafa definisce superiore alle aspettative.

L’iniziativa consente a soggetti pubblici e privati di adottare gratuitamente aree verdi comunali, impegnandosi nella loro manutenzione senza modificarne la destinazione pubblica. Possono aderire cittadini, associazioni, scuole, imprese, professionisti, attività commerciali, enti religiosi e organizzazioni di volontariato. Tra gli spazi che possono essere presi in gestione figurano rotatorie, giardini, fioriere, marciapiedi, spartitraffico, parchi urbani e persino nuove aree da trasformare in verde pubblico.

Sono numerose le realtà che hanno già aderito. La società Links management and technology curerà le rotatorie tra viale Porta d’Europa, viale Foscolo, viale De Pietro e viale Calasso, oltre a quella tra viale Leopardi, viale Giovanni Paolo II e viale Parini. La Fondazione Venture Impatto sociale si occuperà della rotatoria all’ingresso di Ecotekne, mentre la ditta Fortunato srl ha adottato quella di via Chiatante all’incrocio con la provinciale 45. Il gruppo immobiliare Ricercato seguirà invece diversi snodi strategici della città, da viale Aldo Moro a viale Otranto, passando per piazzale Rudiae, viale Roma e via San Lazzaro. Tra le adesioni figurano anche Brand for the City srl per il Parco Bruno Petrachi, l’associazione I love San Cataldo per alcune aree del litorale, il Rotary Club, Giomat e Ristosì srl.

Altri affidamenti sono ormai in dirittura d’arrivo. Tra questi quelli richiesti dalla Cia Salento per la rotatoria tra l’hotel Tiziano e il City Terminal, dalla Fondazione Cmcc per alcune aree tra via Marco Biagi e via Assisi, dall’associazione Casa per il Parco Rina Durante e da diverse realtà imprenditoriali e associative interessate a spazi cittadini e marine. “Abbiamo ripreso un bando che negli anni passati non aveva avuto riscontro – spiega l’assessore all’Ambiente Severo Martini – e nel giro di un anno siamo arrivati all’affidamento di 22 aree, con altre 14 in via di definizione. È un ottimo risultato. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare perché il decoro e la cura della città non sono solo compito dell’amministrazione comunale ma anche dei singoli. Le richieste ricevute dimostrano interesse, sensibilità e senso civico”.

Il bando resta aperto e consultabile sul sito del Comune di Lecce, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la rete di cittadini e soggetti pronti a prendersi cura del verde pubblico cittadino.