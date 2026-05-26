A Lecce la presentazione del libro dedicato alle Pink Ambassador “Di corsa verso il futuro”

LECCE – Sarà Rosario Tornesello, Direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia a moderare la presentazione del libro che si terrà giovedì 28 maggio alle ore 19.00 presso la Sala convegni “Teatrino” – Ex Convitto Palmieri a Lecce (piazzetta Giosuè Carducci), un appuntamento realizzato in collaborazione della Scuola di Cavalleria dell’Esercito Italiano e patrocinato dalla Prefettura di Lecce, dalla Città di Lecce, dalla Provincia di Lecce e dall’ ASL di Lecce, che riunirà istituzioni, mondo scientifico e testimonianze dirette per un confronto autorevole. Ad aprire il dialogo istituzionale sarà il Generale di Brigata Matteo Rizzitelli, Comandante della Scuola di Cavalleria con Adriana Poli Bortone, il Sindaco della Città di Lecce; Fabio Tarantino, Presidente della Provincia di Lecce; il Senatore Roberto Marti, Presidente della 7ª Commissione Permanente del Senato; Natalino Domenico Manno, Prefetto di Lecce e Annamaria Leucci, Responsabile della delegazione di Lecce di Fondazione Umberto Veronesi ETS. Invitato a partecipare il nuovo Direttore dell’ASL di Lecce Gianluca Capochiani. Per entrare nel vivo del progetto dedicato alle Pink Ambassador interverrà poi la dottoressa Elena Dogliotti, Biologa Nutrizionista e Supervisore Scientifico per Fondazione Umberto Veronesi ETS. A portare la voce dell’esperienza saranno le Pink Ambassador Marina De Bonis e Gabriella Doneda, testimonianze concreta di come ricerca, prevenzione e attività fisica possano tradursi in percorsi di forza, consapevolezza e rinascita.

Quando finiscono le terapie oncologiche inizia una fase nuova, tanto desiderata quanto complessa. I controlli si diradano, il corpo è cambiato, e alla voglia di tornare alla vita si affianca spesso la paura che la malattia possa tornare. È a questo momento cruciale che è dedicato “Di corsa verso il futuro”, il nuovo libro di Fondazione Umberto Veronesi ETS, che racconta il progetto nazionale delle Pink Ambassador. Il volume, in libreria dal 6 marzo per Sonzogno, è pensato per sostenere le donne nel percorso di recupero fisico ed emotivo dopo il cancro, incoraggiandole ad affrontare quel “dopo” con maggiore consapevolezza e fiducia. Un percorso che unisce scienza e umanità, rigore medico e vissuti personali.

Dal 2014 il gruppo delle Pink Ambassador è cresciuto sempre di più e ad oggi si è rivelato essere una vera e propria rete di sostegno fra donne che hanno vissuto un’esperienza comune: un tumore tipicamente femminile, ossia seno, utero e ovaio. Il libro raccoglie le testimonianze di alcune di queste Pink Ambassador, donne che hanno attraversato la malattia e scelto di trasformare la propria esperienza in condivisione e supporto. Le loro storie rendono il volume uno strumento vicino e accessibile, capace di parlare a chi ha vissuto – o sta vivendo – lo stesso percorso.

“Le Pink Ambassador rappresentano una straordinaria rete di sostegno e testimonianza: donne che hanno scelto di trasformare la propria esperienza di malattia in un messaggio di forza, importanza della prevenzione e fiducia nel futuro. Con questo libro vogliamo dare voce a questo percorso collettivo e accompagnare le donne in una fase delicata, ossia quella che segue la fine delle terapie oncologiche. Un momento in cui il desiderio di riprendere in mano la propria vita e quotidianità si intreccia con nuove fragilità, e in cui è fondamentale sentirsi supportate” – spiega Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

“Di corsa verso il futuro” riporta anche le voci autorevoli degli esperti che durante l’anno seguono le Pink Ambassador: un team composto da una nutrizionista, da una ginecologa, dal medico dello sport e da due psiconcologhe che affrontano i temi dell’attività fisica, della sana e corretta alimentazione, del supporto psicologico fino alla riscoperta dell’intimità e della socialità.

Il libro è disponibile in tutte le librerie e gli store online.

Fondazione Umberto Veronesi ETS

Nasce nel 2003 per volontà del Professor Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico, concentrando il proprio operato in due aree: sostegno alla ricerca, motore del progresso scientifico, e divulgazione scientifica, perché le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti. Durante questi anni Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza, introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare una nuova generazione di scienziati e di cittadini consapevoli dei progressi della ricerca. Per Fondazione Umberto Veronesi, cultura scientifica significa utilizzo sociale degli obiettivi e dei risultati della scienza.