Ambito territoriale sociale n. 3: servizio di integrazione scolastica, via alle domande

NARDO‘ (Lecce) – Sino alle ore 12 di lunedì 6 luglio sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fruizione del Servizio di Integrazione Scolastica Specialistica per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità iscritti, per l’anno scolastico2026/2027, alla scuola dell’Infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado e residenti in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 (Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì).

Da quest’anno è possibile presentare domanda esclusivamente in modalità elettronica sulla nuova piattaforma informatica dell’Ambito, attraverso il link nardo.servizilocalispa.it/integrazionescolastica.

Le istruzioni per capire come accedere (Spid o Cie) e sui documenti necessari, oltre al modulo di delega e al testo integrale dell’avviso, sono disponibili allo stesso link.

“Per la prima volta – spiega la vicesindaca e assessora al Welfare del Comune di Nardò e presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Maria Grazia Sodero – la presentazione delle domande avviene in modalità esclusivamente elettronica, sul nuovo sito web dell’Ambito. In linea con le esigenze di modernizzazione e di aggiornamento delle procedure. L’Integrazione Scolastica è un servizio essenziale, perché garantisce il diritto allo studio e la piena inclusione degli studenti con disabilità, supportando il percorso formativo e facilitando l’apprendimento, la socializzazione e l’autonomia personale”.