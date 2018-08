ROMA – Mattarella, Trump e Conte considerano il gasdotto Tap un’opera strategica da portare avanti senza esitazioni. Ora il premier si è messo in testa di convincere i “No Tap”, viste le fortissime resistenze del territorio: l’approdo a San Foca è giudicato inadeguato e fuori luogo anche da presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il sindaco Marco Potì e l’ingegner Alessandro Manueli incontrano il premier Conte nel pomeriggio di oggi nella Capitale.

Ieri, il Ministero dell’Ambiente ha riaperto l’istruttoria sulla prescrizione A5, prescrizione relativa all’esclusione da una nuova VIA del progetto del microtunnel.

Il micritunnel in località San Basilio, già al centro di una conferenza dei servizi sulla contaminazione della falda da Cromo esavalente, Cadmio, nichel, arsenico, torna in in “istruttoria CTVIA” del Ministero dell’Ambiente.

“È chiaro a tutti che qualcosa nel microtunnel (700 milioni di euro per 1540m) non ha funzionato, dall’imperneabbilizzazione del cantiere, prescrizione A36 e A55, questione sollevate da ARPA, all’impatto con le fanerogame e i coralligeni presenti sul punto d’approdo – riflettono i No TAP –

In questo scenario il premier Giuseppe Conte ha chiesto un incontro con il Sindaco Marco Potì oggi alle 18 a palazzo Chigi”.