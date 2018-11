LECCE – La risposta agli attacchi di Direzione Italia arriva con una serie di duri interventi degli uomini del senatore Marti, ma anche con la nascita a Palazzo Carafa del gruppo della Lega: sicuramente ci saranno Alberto Russi e Giordana Guerrieri. Il nome del terzo consigliere è top secret: in passato si sono fatti i nomi di Andrea Guido, che però ha spiegato che rimarrà al suo posto, e Bernardo Monticelli Cuggiò, ma poi non se n’è più parlato. Intanto, Giordana Guerrieri, entrata in Consiglio dopo il ciclone giudiziario che ha investito Pasqualini e Monosi, dichiara la sua stima nei confronti del senatore e lo difende dagli attacchi dei fittiani. “Dai tempi della mia adolescenza milito coerentemente nel centrodestra: il mio percorso politico comincia in An – spiega la consigliera che domani abbandonerà ufficialmente Direzione Italia – Nel 2009, con il Pdl, ho avuto modo di apprezzare le qualità politiche ed umane del senatore Marti. Con lui ho condiviso battaglie importanti, come la mia prima elezione al Comune di Lecce, nella lista Grande Lecce nel 2012. Il senatore Roberto Marti mi è stato sempre vicino, con sincera amicizia.

Nel 2017 mi candido in Direzione Italia, in quel periodo Roberto Marti era deputato dello stesso movimento, e nonostante lo straordinario risultato (604 voti), non ho fatto subito ingresso in Consiglio comunale. L’adesione del senatore nel partito della Lega mi ha portato a seguirlo non soltanto per l’amicizia, ma perché vedo nello stesso un partito strutturato sui territori, con regole chiare, che mi consente da ora che sono in Consiglio di esprimere politicamente e personalmente la mia attività territoriale, che è vicinanza ai cittadini in assoluta aderenza al pensiero di Matteo Salvini. Il duro attacco di Direzione Italia nei confronti del senatore è a mio avviso infondato. Sono pronta a testimoniare che proprio nelle ultime elezioni provinciali l’indicazione datami da Marti è stata quella di votare il candidato presidente di centrodestra, Gianni Marra. Io ho scelto di aderire al progetto della Lega: dopo un momentaneo passaggio nel gruppo misto, sono pronta a costituire con altri colleghi e amici il gruppo della Lega a Palazzo Carafa. Domani formalizzerò la mia uscita dal gruppo di Direzione Italia”.

LE ACCUSE A MARTI

Intanto, i fittiani chiedono un incontro tra i segretari della coalizione per analizzare il caso Marti e anche Mazzotta chiede una verifica interna alla Lega: il senatore, secondo la loro versione, avrebbe fatto votare qualcuno dei suoi a sinistra durante le elezioni che hanno incoronato Stefano Minerva presidente della Provincia di Lecce. “È molto strano il risultato delle provinciali: c’è stata un’emorragia – spiega il segretario di Forza Italia – Il centrodestra ha la maggioranza degli amministratori in provincia: Minerva potrebbe essere costretto a governare in minoranza, con l’anatra zoppa. Il caso Marti va analizzato dalla Lega, ci sono molti sospetti su di lui”.

LA LEVATA DI SCUDI

In mattinata è intervento prima Gaetano Messuti per dire che con questi veleni non si va avanti, poi Antonio Finamore, del gruppo Prima Lecce, ha bacchettato i fittiani su Facebook. Nel centrodestra è un fuoco amico incrociato ormai. Invita tutti alla calma Andrea Guido: “Faccio un invito personale alla calma, a non far precipitare ulteriormente la già delicata situazione che sta vivendo l’intera coalizione di Centro Destra.

Invito pertanto alla responsabilità chiedendo a tutti di stemperare i toni. Le colpe non sono mai del singolo, ma occorre che ognuno faccia un proprio esame di coscienza. Chiedo a tutti gli esponenti di qualunque gruppo, movimento e lista civica di Centro Destra di fare un mea culpa e chiedere alla propria coscienza se abbia fatto o meno tutto ciò che poteva per far vincere il nostro candidato alla Presidenza della Provincia…

Oggi non occorre litigare, additare o fare la caccia alle streghe, occorrono solo idee, idee nuove, proposte nuove e forme nuove di dialogo politico, per crescere tutti insieme ed essere sempre di più uniti. Cercare un capro espiatorio o additare qualcuno, non serve. Occorre semplicemente rimboccarsi le maniche e continuare a vivere realmente il territorio, ascoltando ed a aiutando il nostri concittadini, sostenendoli nelle piccole e nelle grandi cose. Bisogna ripartire dall’unione e dalla compattezza se si vuole ritornare a vincere. Ultimamente seguendo vecchi schemi, tatticismi e pensieri politici abbiamo solo perso… facendo in modo che la vecchia sinistra e il suo solito modo miope, elitario e di casta, tornasse a collezionare fallimenti politici sulle spalle dei cittadini, come a Lecce. Questo vuol dire che la vecchia ricetta, il vecchio modo di fare politica, non è più al passo coi tempi.

Giusto per ricordare a qualche veterano: La Coalizione politica è il termine che designa un raggruppamento tra partiti politici, liste civiche e movimenti, tra loro variamente omogenei, finalizzato al perseguimento di comuni obiettivi di natura programmatica o elettorale.

Noi siamo nella coalizione del Centro Destra, quindi rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo Tutti insieme affinché si ritorni a vincere partendo dalle prossime tornate elettorali, mettendo da parte personalismi, vecchi rancori o ripicche personali, comprendendo che prima occorre vincere e poi lavare eventuali panni sporchi, ma al chiuso delle sedi opportune e non sulla pubblica piazza…

Personalmente penso di avere tanto ancora da imparare dai veterani, ma comprendo anche che molte cose oggi sono cambiate e che non è più con la forza del singolo che si può vincere. Perché oggi occorre un reale gioco di squadra che permetta a tutti di crescere, costruendo un gruppo di persone ed una coalizione sempre più UNITA e competente. Così come sono in tanti, tantissimi leccesi, pugliesi e italiani, a chiedercelo”.

L’INTERVENTO DEI DEPUTATI LEGHISTI A DIFESA DI MARTI

“La Lega respinge con forza attacchi in questi termini da chi può fare tutto tranne che lanciare accuse verso altri soggetti – lo dichiarano in una nota i deputati pugliesi della Lega Anna Rita Tateo e Rossano Sasso – Non è tollerabile sentire esponenti politici che si definiscono di centrodestra ma che organizzano riunioni con il solo intento di minare lo stesso centrodestra. Sono pretestuose e offensive le critiche al Senatore Marti, che qualcuno cerca di trasformare nel capro espiatorio di alcune sconfitte quando tutti sanno benissimo che chi sbaglia scelte politiche da 15 anni e ha regalato le città e la regione al centrosinistra non è certo il parlamentare leghista. L’area di centrodestra pugliese sa bene dove guardare, quando si cercano i veri colpevoli di questa situazione, e per il futuro sicuramente guarderà oltre i personalismi di certi soggetti”.