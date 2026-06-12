Lavori strada statale 16, Capone incalza Anas: “più investimenti sulla ss16, non siamo cittadini di serie b”

PUGLIA – «Servono più investimenti sulla statale 16. Non siamo cittadini di serie B». Lo ha dichiarato Loredana Capone presidente della V Commissione ambiente, assetto ed utilizzazione del territorio a margine dell’audizione odierna incentrata sullo stato di avanzamento dei lavori lungo la SS 16 Adriatica sull’itinerario Bari Brindisi Lecce convocando in commissione il responsabile dell’Anas Puglia, l’ingegnere Francesco Ruocco.

«L’ingegnere Ruocco – ha proseguito – ci ha dato una buona notizia: sono stati aperti al traffico altri due lotti arrivano a quattro con i due annunciati nella precedente commissione. Lavori accelerati, anche grazie all’interessamento della Commissione. Ma non è ancora sufficiente».

«Sono stati consegnati quelli in prossimità di Monopoli – ha aggiunto Capone – ma l’ingegnere Ruocco ha ricevuto da noi una richiesta ulteriore: accelerare al massimo i lavori in corso. Purtroppo, la sospensione estiva non agevolerà una chiusura veloce dei cantieri, ma questo, come altre condizioni che hanno rallentato l’andamento dei lavori, dovevo essere previste a monte. La statale 16 è l’unica strada che abbiamo per connettere i comuni della fascia Adriatica e occorre un investimento maggiore da parte dell’Anas. Siamo cittadini d’Italia anche noi, come tutti gli altri che hanno infrastrutture migliori. Non siamo cittadini di serie B».