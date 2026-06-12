Il vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla al primo anniversario del Centro di Pronta Accoglienza “San Bernardino Realino”

LECCE – Un anno di accoglienza, solidarietà e inclusione al servizio delle persone più fragili della comunità. Questa mattina il Centro di Pronta Accoglienza “San Bernardino Realino” del Comune di Lecce, gestito dal Comitato Cittadino della Croce Rossa Italiana, ha celebrato il suo primo anniversario con un momento conviviale che ha coinvolto ospiti, volontari e operatori.

Alla cerimonia hanno preso parte il vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla, la presidente della Commissione Politiche Sociali Tonia Erriquez, il presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce Carlo Mormando, insieme ai delegati e ai referenti delle attività dell’associazione.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto nel corso di questo primo anno di attività. Attualmente la struttura ospita nove persone, sei uomini e tre donne di diverse nazionalità, accompagnate in un percorso di inclusione sociale e autonomia.

Fondamentale il lavoro dell’équipe composta da educatrici, psicologa e assistente sociale, che segue gli ospiti sin dal loro ingresso nella struttura, supportandoli nelle pratiche burocratiche, nell’accesso ai servizi sanitari, nell’ottenimento della documentazione necessaria e nell’inserimento nel contesto sociale e lavorativo.

Particolare attenzione viene riservata all’apprendimento della lingua italiana e alla valorizzazione delle competenze professionali degli ospiti, con l’obiettivo di favorire concrete opportunità occupazionali. Un impegno che ha già dato risultati positivi, consentendo a diversi beneficiari di trovare lavoro in altre regioni italiane attraverso regolari contratti.

Il Centro “San Bernardino Realino” rappresenta oggi un presidio di accoglienza e sostegno per chi vive situazioni di difficoltà, offrendo non soltanto assistenza materiale, ma anche ascolto, supporto psicologico, vicinanza umana e dignità.

La giornata si è conclusa in un clima di condivisione e familiarità, confermando il valore di una rete solidale capace di trasformare l’accoglienza in un reale percorso di integrazione e riscatto sociale.