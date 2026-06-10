Una 15enne denuncia: “Finita in ospedale per una sigaretta spenta sul braccio”, 16enne rischia il processo

NARDO‘ (Lecce) – Ustionata a un braccio con una sigaretta, 15enne finisce in ospedale. Il suo aggressore, di un anno più grande, viene identificato e ora dovrà comparire davanti a un giudice. L’udienza preliminare è fissata per il 26 settembre prossimo davanti alla giudice Paola Liaci. Un’escalation di soprusi tra adolescenti sfociata in un gravissimo episodio ai danni di una ragazzina che, da tempo, era finita nel mirino di un bullo: bottiglie lanciate addosso a lei; minacce a voce e per telefono, secchiate di acqua in testa. Il caso arriva da Nardò (il secondo comune più popoloso della provincia di Lecce).

Dopo aver subìto l’ennesima umiliazione per mesi la giovane salentina non è più uscita da casa per paura e vive in uno stato di ansia, insicurezza e disagio emotivo per il timore di subire nuove violenze e soprusi. Il suo aggressore, dai comportamenti da bullo, come detto, è stato identificato: ha 16 anni, vive anche lui a Nardò, e deve difendersi dall’accusa di lesioni personali aggravate così come messo nero su bianco dalla sostituta procuratrice Paola Guglielmi. Un accanimento senza alcuna giustificazione come racconta la madre della 15enne al Corriere Salentino, assistita dall’avvocato Antonio Corvaglia.

“Si sono conosciuti a scuola, si sono scambiati i numeri di telefono – racconta la donna – mia figlia lo invitava a uscire insieme. Avvisaglie non ne avevamo intercettate. Ma quando lei non gli rispondeva ai messaggi, lui reagiva in modo violento. “Ti taglio il tendine così non cammini più” le aveva scritto in un messaggio. In un altro sms l’avrebbe paragonata a una scimmia”.

Gli episodi più gravi – ma non gli unici – si collocano tutti nello stesso giorno: il 23 luglio 2025. Quel pomeriggio la ragazza esce in compagnia della sua comitiva di cui fa parte anche il bullo. Da subito lui adotta un comportamento aggressivo e provocatorio nei confronti di lei. Insulti, calci sferrati con violenza e con il rischio di farle seriamente del male esperto com’è di arti marziali. Lei cerca di minimizzare senza alimentare ulteriori tensioni. Che, però, esplodono quando la comitiva raggiunge una piazzetta, abituale ritrovo degli adolescenti a Nardò.

Qui il 16enne si accanisce contro l’amica: le lancia addosso e in testa il contenuto di una lattina. Poi la insulta davanti al resto della comitiva: “Hai dell’olio per friggere in testa” le dice. Infine l’episodio più grave: il 16enne recupera una sigaretta da terra. Senza esitazione si avvicina alla ragazza e la minaccia: “Ora te la spengo sul braccio”. Detto fatto. Lui le afferra il braccio e le spegne la sigaretta accesa, causandole una bruciatura sul braccio, un dolore fisico e un profondo turbamento psicologico. Rientrata a casa, la minore racconta l’accaduto ai genitori che non esitano ad accompagnare la figlia al pronto soccorso dell’ospedale di Galatina dove i medici diagnosticano alla 15enne un’ustione di terzo grado con una prognosi di 5 giorni.

Le ripercussioni, però, non sono soltanto da un punto di vista fisico. Nei mesi successivi, la ragazza non ha voglia di uscire da casa per paura di incontrare il suo aggressore. Anche perché, in quelle rare occasioni in cui i due si incrociano per strada, lui continua comunque a minacciarla e a intimidirla. Ora, però, il 16enne dovrà dare conto dei suoi comportamenti violenti davanti a una giudice del tribunale per i minori assistito dall’avvocata Francesca Erroi mentre la ragazza ha iniziato un percorso di sostegno psicologico per superare i traumi.