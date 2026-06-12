Minaccia la madre e gli agenti, poi tenta la fuga sui tetti. Arrestato 31enne

LECCE – Dovrà rispondere dei reati di evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale e minacce aggravate, il 31enne arrestato dagli agenti della Squadra Volanti.

L’arresto è scattato verso le 2.40 della scorsa notte, a seguito di una drammatica sequenza di eventi che ha richiesto l’intervento in forze dell’ordine.

L’allarme è scattato quando la centrale operativa del 112 ha richiesto il supporto della Questura presso un’abitazione indipendente della città. I sanitari, giunti sul posto per un soccorso, si erano infatti trovati di fronte all’atteggiamento estremamente violento e non collaborativo del giovane.

Al loro arrivo, i poliziotti sono stati accolti nel cortile comune dalla madre del 31enne. Alla vista delle divise, l’uomo, anziché calmarsi, si è scagliato prima contro la madre e poi contro gli agenti con pesanti insulti e esplicite minacce di morte.

Rifiutando ogni tentativo di dialogo, il 31enne, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si è barricato all’interno del proprio appartamento. Mentre gli operatori tentavano una delicata opera di mediazione per ricondurlo alla calma, l’uomo, in preda a uno scatto d’ira, ha infranto violentemente i vetri delle finestre del soggiorno e del bagno.

Valutando l’alto rischio di autolesionismo e la gravità della situazione, i poliziotti hanno deciso di fare irruzione nell’immobile. A quel punto il 31enne è riuscito a scappare verso il retro dell’abitazione, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce nel buio.

Le ricerche, scattate immediatamente nel giardino con l’ausilio delle torce, hanno permesso di individuare il fuggitivo poco dopo: si era arrampicato sul tetto di un fabbricato adiacente, appartenente alla proprietà vicina.

Vistosi ormai braccato e senza vie d’uscita, il giovane si è lanciato nel vuoto nel disperato tentativo di dileguarsi.

A salvargli l’incolumità è stato il terreno del proprio giardino, arato di recente, che ha attutito l’impatto della caduta lasciandolo illeso. Nonostante il volo, il 31enne ha opposto un’ultima e violenta resistenza sferrando calci e pugni agli agenti, prima di essere definitivamente immobilizzato e messo in sicurezza.

Dopo essere stato visitato e trasportato al Pronto Soccorso dal personale del 118 per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 31enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce.