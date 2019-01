F.Oli.

LECCE – Nuove accuse ai danni di un 70enne, residente in un comune della Grecìa salentina, arrestato il 4 giugno per i presunti casi di abusi e violenze sessuali nei confronti della figlia adottiva. Accuse contenute nella richiesta di incidente probatorio, a firma del pubblico ministero Stefania Mininni, (titolare del fascicolo d’indagine), in cui compare una seconda presunta vittima: la figlia di un’amica dell’uomo di nazionalità straniera. A svelare altri inquietanti e sconcertanti episodi sono stati i carabinieri del Norm di Maglie insieme ai carabinieri della stazione di Martano (alla guida del luogotenente Carlo De Pascalis). Nel fascicolo d’indagine è confluita altra copiosa documentazione che ha portato investigatori e inquirenti a contestare nuovi episodi. Risalgono all’estate del 2017.

Si sarebbero verificati a Santa Cesarea Terme quando l’anziano, di notte, si sarebbe infilato nel letto della bambina costringendola a subire atti sessuali sul proprio corpo. Per accertare la fondatezza di queste ulteriori terrificanti accuse la Procura ha inoltrato al gip una richiesta di perizia psicodiagnostica e l’eventuale successiva audizione della ragazzina. Contestualmente è stata inoltrata una richiesta di ascolto protetto, con la forma dell’incidente probatorio, della figlia adottiva che, con la sua denuncia, ha svelato le presunte violenze subìte dal 2009 al 2014 e consentito di far arrestare l’uomo (sempre detenuto).

A fungere da grimaldello contro le paure e le resistenze della minore è stata la professionalità dei carabinieri di Martano, in particolare del comandante De Pascalis, che ha raccolto le confidenze della ragazzina rintanatasi in caserma nei mesi scorsi dopo l’ennesimo litigio in casa con il padre adottivo. E’ stata così sviluppata una lunga e complessa indagine culminata con la richiesta di una misura cautelare in carcere richiesta dal pubblico ministero e accolta dal gip Cinzia Vergine con le accuse di maltrattamenti in famiglia, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia adottiva. Nel frattempo la ragazzina è stata collocata in una struttura protetta. Curatore speciale della seconda vittima dei presunti abusi è stata nominata l’avvocato Agnese Caprioli.