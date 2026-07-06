Cerca di spegnere un incendio ed è investito dalle fiamme, grave un 66enne

Ugento (Lecce) – Un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ustionato, mentre cercava di spegnere un incendio scoppiato in una campagna di sua proprietà.
Il grave episodio è avvenuto oggi, in contrada Donna Francisca, nel territorio comunale di Ugento.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, la Protezione civile e gli operatori del 118.
L’uomo è stato prima portato all’ospedale di Casarano. Ma, in considerazione delle gravi ustioni riportate su tutto il corpo, quasi sicuramente verrà trasferito al Centro Ustioni del Perrino di Brindisi.
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