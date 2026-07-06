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Cerca di spegnere un incendio ed è investito dalle fiamme, grave un 66enne

Il posto dell'incendio in cui è rimato derito il 66enne (foto Toti Bello)

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