ALEZIO (Lecce) – Sono Giaffreda Ilaria e De Marco Rossella le due aletine sorteggiate per partecipare al viaggio “Memoria e ricordo“. L’iniziativa fortemente voluta dall’Assessore Roy De Santis e Fabiola Margari rientra nel progetto organizzato dalla Provincia di Lecce in collaborazione con l’Associazione Mensae al fine di sensibilizzare i giovani sugli orrori perpetrati dai regimi totalitari del Novecento. Le spese di partecipazione al viaggio sono state sostenute dall’Amministrazione comunale e dalle Associazioni aletine e, quindi, le ragazze sorteggiate potranno usufruire del programma di viaggio in maniera completamente gratuita.

“Siamo grati e ci complimentiamo con tutte le associazioni aletine che hanno sposato e condiviso con l’Amministrazione comunale questa importante iniziativa – commenta il Sindaco Andrea Barone – Le nostre cittadine avranno modo di condividere questa importante iniziativa che ha l’obiettivo di stimolare riflessioni profonde su quelle che sono state le tragiche vicende della seconda guerra mondiale”.

Tra le iniziative in programma dell’Amministrazione Comunale, a supporto dell’introduzione del nuovo ciclo di raccolta differenziata spinta nel territorio comunale gli assessorati alla cultura e all’ambiente promuovono lo spettacolo teatrale “Muttura” che si terrà questa sera alle 18 presso l’Auditorium di via Dante Alighieri (regia di Gustavo d’Aversa). “In muttura si parlerà di rifiuti tossici interrati nel Salento – commenta l’Assessore Margari; una storia avvincente e una scrittura originale trasporteranno il pubblico in uno spaccato lucido sul nostro presente, sulla nostra terra, approfondendo un argomento difficile con la leggerezza di una commedia”.

In apertura di serata interverrà l’Assessore all’ambiente Eleonora Romano che conferirà con i cittadini sull’avvio del nuovo servizio di raccolta rifiuti avviato da Aro Le/6. Inoltre si parlerà dell’attenzione che l”Amministrazione comunale e il Comitato No cava stanno riponendo contro il progetto di realizzazione di una cava sul territorio aletino.