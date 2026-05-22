Cortili Aperti: il giardino del Fiermonte Museum si apre alla città con arte e musica

LECCE – Ci sono luoghi che custodiscono storie, emozioni e memorie silenziose dietro un portone socchiuso. Domenica 24 maggio, in occasione della trentunesima edizione di Lecce Cortili Aperti, la città svela ancora una volta i suoi tesori più intimi: palazzi nobiliari, cortili segreti, giardini, chiostri, cappelle e conventi aprono eccezionalmente le loro porte per un viaggio nella bellezza più autentica del cuore barocco.

Promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Puglia con il sostegno del Comune di Lecce, la manifestazione, inserita nella XVI Giornata Nazionale ADSI, invita cittadini e visitatori a perdersi tra quasi quaranta luoghi normalmente non accessibili, accompagnati da musica, arte, visite guidate e performance diffuse lungo gli itinerari della città.

Tra le aperture più suggestive, dalle 11 alle 13, anche il Fiermonte Museum, che accoglierà il pubblico nel suo raffinato giardino d’arte, un’oasi nascosta dove la musica dal vivo dialogherà con la memoria e la creatività del Novecento europeo. Varcare la soglia del museo significa immergersi in una storia straordinaria fatta di arte, amore e libertà.

Un percorso emozionale che racconta le opere di René Letourneur e Jacques Zwobada, tra i più importanti scultori europei del secolo scorso, ma soprattutto restituisce voce e volto ad Antonia Fiermonte, pittrice e violinista, donna anticonformista e coraggiosa che negli anni Trenta lasciò l’Italia per inseguire la propria vocazione artistica in Francia.

Una vita intensa e luminosa, interrotta troppo presto nel 1956, che continua oggi a ispirare attraverso un racconto immersivo costruito con tecnologie innovative: realtà virtuale, olografie, panorami stereoscopici e docufilm in 3D accompagnano il visitatore dentro l’anima dei protagonisti di questa vicenda umana e artistica.

Ad accogliere gli ospiti nel giardino segreto del museo saranno le note di dieci giovani musicisti dell’Orchestra del Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri”, diretti dal professor Stefano Manieri. Un programma che attraversa epoche e sensibilità diverse, dalla leggerezza della Serenata Eine Kleine Nachtmusik di Mozart ai celebri valzer di Shostakovich e del Gattopardo di Verdi-Rota, passando per le arie barocche di Händel e Gluck interpretate dal gruppo Archi insieme al soprano Francesca Rizzo e ai brani per chitarra di Bach, Mertz, Villa-Lobos, Lauro, Cardoso. Un dialogo armonioso tra giovani talenti e patrimonio culturale, immerso nella quiete di uno dei luoghi più affascinanti della città. L’ingresso è libero e gratuito.

L’estate del Fiermonte Museum proseguirà poi con nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta e alla condivisione. Dal 5 giugno, e ogni primo venerdì del mese, sarà possibile visitare il museo con una speciale tariffa ridotta di 5 euro e partecipare a un esclusivo Art Tour guidato, un’occasione per approfondire la collezione permanente attraverso un racconto ancora più coinvolgente.

Il 7 giugno, dalle 11 alle 13, tornerà invece il gruppo di lettura “Antonia e le altre”, guidato dalla professoressa Margherita Prisco e dalla curatrice del Fiermonte Museum Marta Siciliano. Un incontro dedicato alle donne che hanno saputo trasformare il proprio talento, il proprio impegno e la propria visione in strumenti di cambiamento, attraversando confini culturali e sociali con forza, coraggio e idee in movimento. Un percorso fatto di letture, dialoghi e riflessioni che proseguirà nei mesi successivi con appuntamenti già fissati il 5 luglio, 9 agosto, 6 settembre, 4 ottobre, 8 novembre, 6 dicembre 2026 e 3 gennaio 2027. Perché alcune storie non appartengono al passato: continuano a vivere ogni volta che qualcuno sceglie di ascoltarle.