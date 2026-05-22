Sabato 23 maggio a Kora di Castrignano de’ Greci, il nuovo appuntamento di Ogni Altro Suono con Wow e Agnese Amico

CASTRIGNANO DEI GRECI (Lecce) – Prosegue il percorso di Ogni Altro Suono, la rassegna dedicata alle pratiche musicali di ricerca e alle nuove forme dell’ascolto, con un nuovo appuntamento in programma il 23 maggio negli spazi di KORA – Centro del Contemporaneo. La serata prenderà il via dalle 20.30, con apertura dei cancelli e inizio delle attività previsto per le 21, e vedrà protagoniste WoW e Agnese Amico, due percorsi artistici che muovono da linguaggi differenti ma accomunati dall’attenzione al suono come esperienza condivisa e spazio di relazione.

WoW presenterà “wow – rosa di luce dal vivo”, una proposta costruita come un incontro aperto in cui musica, ascolto, parola e presenza si intrecciano senza separazioni nette tra palco e pubblico. Un ambiente pensato per accogliere suoni, rumori, silenzi e momenti di condivisione, lasciando spazio all’improvvisazione e a una dimensione collettiva dell’esperienza sonora.

A seguire Agnese Amico porterà “Alalie”, ricerca solista nata dall’omonimo progetto discografico pubblicato nel 2022 da Zoar Records. Al centro del lavoro l’hardingfele, tradizionale strumento norvegese ad arco utilizzato nella danza popolare, caratterizzato dalla presenza di corde di risonanza che amplificano e trasformano il timbro sonoro. La pratica musicale di Amico unisce sperimentazione, improvvisazione e ricerca sul paesaggio sonoro, costruendo un dialogo tra memoria, percezione e spazio.

Giunta alla sua sesta edizione, Ogni Altro Suono continua a sviluppare una linea curatoriale orientata alle musiche di ricerca e ai linguaggi contemporanei, mettendo in relazione artisti e pubblici diversi in un percorso che attraversa territori sonori eterogenei e forme di ascolto non convenzionali. L’appuntamento del 23 maggio si inserisce nel programma della rassegna in corso fino al 19 dicembre 2026. Ogni Altro Suono, diretta da Donato Epiro e prodotta da Ramdom con il sostegno del Ministero della Cultura – FNSV, POC Puglia 2021-2027

KORA – Centro del Contemporaneo

23 maggio 2026

Apertura cancelli ore 20.30

Inizio ore 21

Ingresso: 5 euro.