Un laboratorio per i bambini del servizio di integrazione scolastica

NARDO‘ (Lecce) – L’Ambito Territoriale Sociale n. 3, di cui il Comune di Nardò è capofila, e la Provincia di Lecce, in collaborazione con la cooperativa Socioculturale, propongono un laboratorio inclusivo per favorire la creatività, la socializzazione e il benessere. Ciò nell’ambito del servizio di integrazione scolastica e di assistenza specialistica per audiolesi e videolesi.

Il laboratorio è realizzato in collaborazione con Cngei, è completamente gratuito, e si terrà presso la sede di Cngei a Boncuri (via Lecce, km 1,5). Possono accedervi gli studenti beneficiari del servizio di integrazione scolastica dell’Ambito e di assistenza specialistica per audiolesi e videolesi della provincia di Lecce e compagni coetanei.

È pensato per far vivere ai ragazzi un’esperienza scout in cui ciascuno possa contribuire con le proprie capacità, lavorando insieme e valorizzando collaborazione, creatività e autonomia, sperimentando la dimensione del gruppo. Le finalità del laboratorio, tra le altre, sono quelle di sviluppare manualità e attenzione sensoriale, favorire empatia e lavoro di gruppo, valorizzare talenti. Il percorso laboratoriale si sviluppa in sei incontri (in programma il 5, 8, 11, 15, 18 e 22 giugno), tre dei quali per ragazzi tra 8 e 12 anni e tre per ragazzi tra 12 e 16 anni. Il laboratorio sarà condotto dagli esperti di Cngei, coadiuvati da assistenti alla comunicazione, educatori e Oss dei servizi di socioculturale.

“Si tratta certamente di un’iniziativa importante – spiega la vicesindaca e assessora al Welfare Maria Grazia Sodero – perché l’integrazione scolastica non finisce tra i banchi di scuola. Siamo contenti che soggetti del terzo settore, in questo caso Cngei, siano protagonisti delle politiche sociali e ci consentano di fare rete”.

Informazioni ai numeri 388 0973384 (Marta Carlino) o 342 7737558 (Manuela Tritto) o all’indirizzo di posta elettronica integrazionescolasticanardo@socioculturale.it. Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro sabato 30 maggio, tramite modulo, al link https://shorturl.at/CcNr0.