Traffico di droga nel nord Salento: chiesto il processo per 52

TREPUZZI/SQUINZANO (Lecce) – Chiesto il giudizio dinanzi al Tribunale in composizione collegiale per i 52 imputati coinvolti nell’inchiesta con cui i carabinieri, il 15 novembre 2025, hanno smantellato un agguerrito sodalizio con base operativa nel nord Salento. La pm della Dda, Giovanna Cannarile, ha avanzato richiesta di un processo immediato (sui cui si dovrà esprimere un gip) carico di Giuliano Notaro, detto nano, 36 anni di Squinzano; Altin Avduramani, origini albanesi, 53 anni, residente a Castro; Alessio Ala, 58, di Campi Salentina; Cosimo Bianco, 50, di Erchie (Brindisi); Milena Camassa, 55, di Melendugno; Mario Caretto, 61 di Trepuzzi; Saimon Caretto, 23, di Trepuzzi; Loredana Coluccia, 50, di Trepuzzi, indagata in stato di libertà; Francesco Antonio Coluccia, 29, di Trepuzzi; Carlo Coviello, 49, di Trepuzzi; Luigi De Matteis, 48, residente a Taviano; Pasquale De Michele, 38, di Novoli.

Poi ancora: Gabriele Di Mauro, 36, di Campi Salentina; Saimir Durra, 52, di Lecce; Osaro Eloh, 48, origini nigeriane ma residente a Pulsano (Taranto); Tranquillo Filoni, 68, di Galatone, indagato in stato di libertà; Federico Foccillo, 43, di Racale; Daniel Gaetani, 31, di Taviano; Simone Gaetani, 42, di Taviano; Nicola Giuliano, 40, di Francavilla Fontana; Gianfranco Grasso, 44, di Squinzano; Massimiliano Leuzzi, 43, di Trepuzzi; Emanuele Lemanno, 36, di Gallipoli, indagato in stato di libertà; Clemente Manni, 50, residente a Torre Lapillo; Gianluca Manni, 45, di Racale; Tomas Manni, 45, di Racale; Domiria Lucia Marsano, 49, di Lecce; Costantino Mazzei, 52, di Carmiano; Anxhelo Meto, 31, di Lecce; Gabriel Francesco Milic, 23, di Racale; Simone Minutello, 38, di Racale; Antony Notaro, 31, di Campi Salentina; Antonella Notaro, 62, residente a Squinzano; Giuseppe Nicoletti, 72, di Lecce; Daniele Papa, 50, di Trepuzzi; Ivan Perrone, 49, di Porto Cesareo; Salvatore Perrone, 60, di Trepuzzi.

Infine: Alessandro Petracca, 58, residente a Surbo; Rebecca Pindinello, 33, di Taviano; Giuseppe Piscopo, 57 anni, residente a Cutrofiano; Raffaele Potenza, Raffaele, 42, residente a Squinzano; Piero Protopapa, detto sgarra, 42, residente a Racale; Ettore Francesco Quarta, 55 anni, di Campi Salentina; Antonio Mattia Rampino, 30, residente a Trepuzzi; Massimo Scalinci, 51 anni, di Campi Salentina; Maicol Screti, 30, di Trepuzzi, indagato in stato di libertà; Cosimo Schiavone, detto Mimmo, 68, di Salice Salentino; Tommaso Solazzo, 41, di Torchiarolo, indagato in stato di libertà; Nicolas Marco Stifani, 34, di Racale; Sara Tafuro, 43, di Racale; Maicol Pio Tasco, 26, di Campi, indagato in stato di libertà; Emanuele Tricarico, 52, di Foggia. Udienza fissata per il 29 giugno davanti alla giudice Giulia Proto.

Le indagini vennero avviate nel marczo 2021 quando, all’interno di una masseria nelle campagne di Melendugno, fu stanato il latitante Sergio Notaro. Il prosieguo delle indagini hanno consentito di smantellare la rete di fiancheggiatori e l’esistenza di due gruppi attvi tra Campi e Squinzano; il primo prima guidato dal latitante arrestato, l’altro da un esponente vicino al clan De Tommasi. È stata inoltre accertata, nel corso delle indagini, la presenza di un’ulteriore organizzazione, con struttura verticistica, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree di Campi Salentina, Novoli e Trepuzzi, nonché di un’altra associazione attiva nel traffico di droga nella zona di Casarano. I proventi delle attività illecite venivano consegnati dai pusher ai rispettivi referenti e poi investiti sia nel sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie, sia nel mantenimento degli interessi economici del clan.

Durante la latitanza di Notaro, la gestione operativa del gruppo era stata assunta dal figlio Giuliano, incaricato della riscossione dei proventi e nel “coordinamento” di usura, estorsioni, traffico di droga e rapine. Le indagini hanno documentato l’applicazione di tassi usurari del 10 percento mensile, ai danni di imprenditori locali in difficoltà economiche, nonché l’uso sistematico di minacce e violenze per il recupero dei crediti legati alla droga.

Sono state inoltre individuate diverse basi per la custodia e il confezionamento degli stupefacenti, denominate dagli affiliati “cd” o “stecche”. Tra queste, una sala giochi di Novoli, considerata dagli investigatori base operativa dello spaccio: era gestita da un 49enne, tratto in arresto insieme alla compagna, coinvolta stabilmente nella gestione delle forniture di cocaina.

Le investigazioni hanno anche evidenziato la disponibilità di armi da parte del gruppo, utilizzate per esercitare controllo e intimidazione sul territorio. In particolare, nella stessa sala giochi di Novoli, due affiliati avevano esploso colpi di arma da fuoco contro un sodale, in un episodio intimidatorio legato alla gestione dello spaccio. Durante una successiva perquisizione, i carabinieri del Nucleo investigativo avevano rinvenuto un arsenale composto da pistole calibro 9 e 7,65, un mitra, un fucile a canne mozze, un ordigno esplosivo di circa 2,5 chili e numerose munizioni.

Le attività investigative hanno inoltre consentito di individuare uno degli autori della rapina commessa l’8 settembre 2019 ai danni del noto avvocato penalista di Trepuzzi, Antonio Savoia. L’indagato, raggiunto dalla misura cautelare in carcere, è accusato, tra l’altro, di associazione mafiosa. L’analisi degli elementi raccolti ha permesso di ricostruire la fase preparatoria dell’azione e le modalità di accesso all’abitazione, da parte di tre soggetti incappucciati e armati che avevano atteso il rientro della vittima approfittando dell’oscurità della pineta circostante.

Dopo averlo colpito al volto, gli avevano puntato un’arma alla tempia costringendolo a entrare in casa. All’interno, l’avvocato, la moglie e i due figli minori erano stati tenuti sotto minaccia. I malviventi avevano quindi obbligato il professionista, sempre sotto minaccia, ad aprire la cassaforte, da cui erano stati asportati denaro preziosi e orologi, prima di rinchiudere la famiglia in bagno e allontanarsi.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Alberto Gatto, Alessandro Stomeo, Fabrizio Ruggeri, Domenico Palombella, Alessandro Costantini Dal Sant, Fabio Valentini, Salvatore Rollo, Paolo Cantelmo, Silvio Verri, Velia Pennetta, Francesco Fasano, Francesco Tobia Caputo, Vito De Pascalis, Gabriele Valentini, Filippo Orlando, Biagio Palamà, Andrea Capone, Luca Puce, Stefano Prontera, Gianni Gemma, Raffaele Benfatto e Mercedes Salento.