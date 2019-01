di Francesco Oliva

LECCE – Stop al doppio mandato per gli avvocati nel Consiglio dell’Ordine. Il blocco definitivo è arrivato in serata con un decreto legge ad hoc disposto dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministero della Giustizia Alfonso Bonafede. Il Governo si è così allineato al recente orientamento della Cassazione: via chi ha espletato un doppio mandato. Si calcola anche il periodo in cui c’è stato un mandato precedente con la vecchia legge. “Il decreto”, sottolinea la nota sul sito del Consiglio dei Ministri, “introduce misure urgenti e indifferibili per assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018 superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi, ai sensi della legge 12 luglio 2017, n.113”.

“Con le disposizioni introdotte si conferma che come sancito dalla Corte di Cassazione ai fini del citato divieto si deve tener conto anche dei mandati iniziati prima dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012”. Gli effetti del decreto si riverberano anche sul Consiglio dell’Ordine di Lecce e sul suo rinnovo. Tutti i consiglieri che hanno espletato il doppio mandato anche con la vecchia legge (ora retroattiva) dovranno dire addio al loro scranno e all’ambizione di rioccuparlo; dovranno fermarsi per un quadriennio e interrompere così la continuità. Fra quattro anni, se lo riterranno, potranno riproporre la propria candidatura

Alla luce del decreto legge del Governo pentastellato la decisione maturata nel Consiglio dell’Ordine, nel pomeriggio, di rinviare le elezioni in attesa di una visione più precisa e chiara su quanto sarebbe avvenuto non ha più effetto. E, ora come ora, è chiaro come il Governo abbia voluto mandare un messaggio chiaro: c’è bisogno di rinnovamento nei Consigli dell’Ordine, di un ricambio, che consenta un’alternanza più estesa e diffusa tra più aspiranti candidati. Ora, dunque, non dovrebbero esserci più paletti alle elezioni per il nuovo organigramma del direttivo della classe forense. Si dovrebbe votare quindi subito anche il 17 e il 18 gennaio come era stato inizialmente previsto. Senza più alcuni nomi noti e eccellenti che il decreto legge ha spazzato via.

Nei giorni scorsi, erano state depositate le liste per il quadrienno 2019-2023: “Democrazia nell’alternanza” con il professore Antonio De Mauro insieme agli avvocati Cristiano Solinas, Tommaso Stefanizzo, Amilcare Tana, Sergio Limongelli, Alessandro Orlandini, Silvio Bonea, Silvio Verri, Cinzia Vaglio, Simona Guido, Isabella Fersini, Annarita Marasco e Rita Perchiazzi.