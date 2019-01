F.Oli.

CAVALLINO (Lecce) – In casa nascondeva due ordigni, 25 chilogrammi di marijuana e 5 grammi di cocaina e per Ciro Vacca, 64enne di Cavallino, il 26 aprile scorso, si aprirono le porte del carcere di Borgo “San Nicola”. Nelle scorse ore, l’uomo, noto per aver ferito a colpi di pistola il collaboratore di giustizia Gioele Greco nel gennaio del 2013, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dall’ingente quantitativo e detenzione di materiale esplosivo.

La sentenza è stata emessa dal gup Alcide Maritati a margine del giudizio abbreviato a fronte di una richiesta di 5 anni e 6 mesi di reclusione. L’imputato, difeso dall’avvocato Fulvio Pedone, era accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dall’ingente quantitativo e detenzione di materiale esplosivo (la legge 2 del 1977).

Il blitz antidroga venne eseguito dai militari del Gruppo operativo antidroga del Nucleo di polizia economico finanziaria. Già da tempo, l’uomo era finito nel mirino dei finanzieri. Quel giorno scattò la perquisizione nella villetta circondata da un giardino. In un ripostiglio, nascosti fra le cassette contenenti attrezzi agricoli, i militari trovarono due bombe di fattura artigianale munite di miccia e tre involucri di cellophane contenenti marijuana dal peso complessivo di circa 25 chili.

Il sopralluogo effettuato all’interno dell’abitazione anche grazie l’impiego di un cane antidroga, consentì di rinvenire, in un bicchiere di plastica, 5 grammi di cocaina, oltre a 920 euro e due banconote da 20 euro risultate contraffatte. Il materiale esplosivo, subito sequestrato, avrebbe fruttato al dettaglio illeciti guadagni per oltre 250 mila euro.

Il nome di Vacca, poi, si incrocia anche con l’operazione antidroga “Eclissi”. In Appello la sentenza di primo grado è stata riformata a 14 anni e 2 mesi in continuazione con una vecchia condanna. Per il ferimento di Gioele Greco, invece, la sentenza a cinque anni è diventata definitiva.