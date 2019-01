CASARANO (Lecce) – “Nella qualità di Comune Capofila del PIT9, accogliamo con grande soddisfazione l’avviso del MISE in attuazione dell’accordo di programma stipulato il 4 gennaio 2018 tra il Ministero la Regione Puglia e Invitalia.

Il Mise, con la circolare del 25 gennaio, ha attivato la misura anticrisi prevista dal Decreto Ministeriale 9 giugno 2015, che destina 18.600.000 euro ai Comuni del PIT9”. Lo dichiara il Sindaco di Casarano, Gianni Stefano.

“La misura – prosegue – ha come obiettivo il rilancio del TAC mediante il sostegno alle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale dei comuni ad elevata specializzazione del settore del tessile abbigliamento e calzaturiero.

Ci stiamo subito attivando per organizzare nei prossimi giorni un incontro al quale fare partecipare tutti i livelli istituzionali interessati, Sua eccellenza il Prefetto di Lecce, la Regione Puglia, Invitalia, Confindustria insieme gli imprenditori del bacino di utenza interessato che operano nel settore.

Questo intervento di sostegno per il nostro territorio – conclude Stefano – giunge in un periodo estremamente favorevole per i lavoratori over 50, poiché consente di poterne programmare il riassorbimento, quando si è conclusa la possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali e per loro non sono state previste altre misure di sostegno”.