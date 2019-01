F.Oli.

RUFFANO (Lecce) – Prestiti a strozzo ad un imprenditore in difficoltà economiche poi ricattato e minacciato. Uno dei tanti casi in cui la crisi economica si abbatte e morde su onesti imprenditori a volte costretti, per salvare le proprie attività, a ricorrere ai canali illegali legati al sottobosco dell’usura. Per il presunto cravattaro è arrivata la sentenza. Cinque anni di reclusione e una multa di 3mila euro sono stati inflitti ad Antonio Rizzo, 52enne di Ruffano, finito sul banco degli imputati con l’accusa di usura e tentata estorsione. Il gup Cinzia Vergine, a margine dell’udienza, ha emesso il verdetto che non si discosta di una virgola con la richiesta di condanna invocata dal pubblico ministero di udienza (nonchè titolare del fascicolo), Francesca Miglietta. Il dispositivo prevede l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni per l’imputato che dovrà risarcire in separata sede l’imprenditore, originario di Ruffano, parte civile con l’avvocato Selene Mariano. Nel frattempo, però, dovrà versare una provvisionale di 5mila euro. Nelle carte dell’inchiesta compariva anche un altro coimputato: Marco De Vitis, 42enne di Supersano, accusato di tentata estorsione. Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Simone Viva, non ha scelto riti alternativi e al termine dell’udienza preliminare è stato rinviato a giudizio.

Le indagini sono state condotta dai carabinieri della Compagnia di Casarano con la collaborazione dei militari della Guardia di finanza. Gli accertamenti sono stati avviati dopo la denuncia della persona offesa: un imprenditore, titolare di un’impresa individuale a Ruffano. A maggio del 2017 gli investigatori arrestarono De Vitis in flagranza di reato con l’accusa di tentata estorsione. Questo perché l’imprenditore sarebbe stato costretto a versare a Rizzo gli interessi usurari (quantificati in circa 22mila euro), la sua Mercedes Classe 220 e il libretto del motore nautico entrobordo di 130 cavalli. E per rendere ancor più credibili le sue minacce, De Vitis avrebbe riferito all’imprenditore “di mandare a casa dei genitori e dei suoi congiunti persone malavitose conosciute durante la sua detenzione in carcere”.

L’imprenditore, però, non chinò il capo davanti a quella richiesta del pizzo. Non si girò dall’altra parte e denunciò i suoi presunti aguzzini. Dopo l’arresto di De Vitis, gli investigatori sono risaliti al presunto strozzino ricostruendo l’ennesima storia di un imprenditore finito nella tenaglia di un usuraio, secondo le indagini. Nello specifico, a fronte di un prestito di 20mila euro concesso nell’ottobre del 2011 Rizzo avrebbe intascato 37mila euro in contanti dal 31 maggio fino a fine dicembre del 2014 applicando un interesse annuo di pari al 65% . L’imprenditore avrebbe poi effettuato dei lavori in casa di Rizzo come la realizzazione della copertura in legno di un atrio esterno e la sostituzione delle grondaie del tetto pari a circa 12mila e 500 euro. Con il deposito delle motivazioni (fissate nei prossimi tre mesi), l’avvocato Alvaro Storella potrà impugnare la sentenza in Appello.