LECCE – Si surriscalda, nonostante le temperature piuttosto rigide di questi giorni, la campagna elettorale in vista del rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce. La mossa arriva da due esponenti della camera penale. Con una comunicazione già inoltrata a tutti gli iscritti, l’avvocato Silvio Verri si è dimesso dalla carica di Presidente della Camera Penale di Lecce e l’avvocato Arcangelo Corvaglia da quella di componente della Giunta della stessa associazione. Una scelta di opportunità e di correttezza, verrebbe da dire. Entrambi, infatti, sono candidati alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce; l’avvocato Verri, in particolare, è candidato nel gruppo dell’avvocato Antonio De Mauro, mentre l’avvocato Corvaglia corre da indipendente, anche se con posizioni vicine al medesimo schieramento.

“La decisione di partecipare alle elezioni è maturata – in modo inatteso anche per noi – pochi giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature. E’ chiaro, infatti, che la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di ineleggibilità, che ha riaffermato il principio della rotazione degli incarichi, impone a tutti una assunzione di responsabilità, in un momento così delicato per la nostra professione; ogni Avvocato, quindi, dovrebbe chiedersi se le proprie scelte personali siano funzionali o meno al bene comune”.

“Per quanto ci riguarda”, prosegue la nota, “abbiamo ritenuto doveroso rassegnare le nostre dimissioni, operando in tal modo una chiara scelta di campo, e ritenendo nello stesso tempo di tutelare la nostra Camera Penale, che non partecipa direttamente alla competizione elettorale nè deve esservi coinvolta dalle scelte personali di chi la rappresenta. Ovviamente, resta immutata la nostra appartenenza alla Camera, e l’adesione ai principi e valori che la stessa esprime; ne saremo fieri portavoce nel Consiglio dell’Ordine, in caso di nostra elezione”.