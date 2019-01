F.Oli.

SURBO (Lecce) – Minacce, maltrattamenti e quell’augurio sinistro e malefico di morte alla moglie per le sofferenze causate dalla grave malattia di cui la donna è affetta da tempo. Una lunga scia di abusi, violenze, angherie per mano di un marito violento è finita in un avviso di conclusione delle indagini preliminari a firma del pubblico ministero Donatella Palumbo (uno dei pm che si occupano dei reati contro la persona e le fasce deboli). Maltrattamenti in famiglia è l’accusa contestata ad un 43enne di Surbo in virtù delle indagini condotte dai carabinieri del paese che hanno valorizzato la denuncia della persona offesa. A leggere il capo d’imputazione le mura domestiche si sarebbero trasformate in un inferno: l’uomo avrebbe maltrattato la moglie e i figli con ripetuti comportamenti violenti, aggressivi, ostili e minacciosi tanto da provocare nella famiglia uno stato di perdurante ansia.

In particolare, anche alla presenza dei figli, il 43enne avrebbe aggredito la moglie apostrofandola con diversi epiteti augurandole la morte come conseguenza della grave malattia che ha colpito la signora; in più le avrebbe urlato frasi volgari per far valere i suoi desideri sessuali sottomettendola ed umiliandola in ogni occasione anche davanti ai figli. Una situazione andata avanti sino a poche settimane fa quando con un provvedimento, richiesto dal pm e firmato dal gip Simona Panzera, l’uomo è stato allontanato dalla casa familiare. Il 43enne, però, non intende passare per un marito e un padre violento. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia ha parlato. Lo ha fatto alla presenza del suo avvocato, Roberto Tarantino.

In quella sede ha negato i maltrattamenti ammettendo le percosse che erano reciproche tanto che, secondo quanto dichiarato, molto spesso è stato lui a doversi difendere. A breve la difesa depositerà istanza di revoca della misura al gip competente e valuterà se chiedere riti alternativi o sottoporsi al dibattimento per dimostrare che il reato più grave, quello dei maltrattamenti, non esista se non le ingiurie e le percosse in sporadiche occasioni.