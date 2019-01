F.Oli.

LECCE – Sarà un processo a stabilire se e quali responsabilità abbia avuto P.R.M., un 54enne residente in un comune del basso Salento, nella morte della psicologa Virginia Quaranta deceduta nel suo appartamento di viale Rossini dil 18 giugno del 2016. Il pubblico ministero Francesca Miglietta ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio a carico dell’uomo accusato di omissione di soccorso aggravato dai motivi abietti.

Quel giorno (era un sabato afoso) la psicologa avrebbe dovuto partecipare ad un convegno dove non arrivò mai. In viale Rossini, dopo telefonate a vuoto dei suoi colleghi, arrivarono un’ambulanza e gli agenti di polizia. Sanitari e agenti trovarono il corpo della donna ormai cadavere. Il disordine trovato in casa della psicologa insinuò più di qualche dubbio negli investigatori. Nella stanza da letto vennero trovati scatoli di medicinali e referti medici di visite specialistiche buttati alla rinfusa come se in camera la donna avesse potuto litigare con qualcuno. I sospetti su P.R.M. vennero alimentati nei giorni successivi quando gli agenti della Squadra mobile (che hanno condotto le indagini) scoprirono che la psicologa quella notte non era sola in casa: il collega aveva dormito con lei. Sentito a sommarie informazioni dagli investigatori, l’uomo raccontò di essersi accorto della morte di Virginia solo la mattina seguente. Allontanandosi senza allertare i soccorsi.

Le dichiarazioni rilasciate agli investigatori si rivelarono da subito scomode. Molto scomode. Tanto che l’uomo finì nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario. Sono così scattate una serie di indagini, ascolti e consulenze che, dopo due anni, hanno convinto gli inquirenti a ritenere che la morte della psicologa sia stata una tragica fatalità e a riqualificare il reato a carico del collega.

Per il pm, “l’indagato pur resosi conto del malore che aveva colto la Quaranta ometteva di prestarle soccorso, in particolare, ometteva di chiamare i servizi sanitari del pronto soccorso che, con ogni probabilità, avrebbero potuto salvare la vita della donna”. Ipotesi d’accusa rimasta immutata anche dopo un interrogatorio dell’uomo ad avviso di conclusione notificato e una serie di indagini successive suggerite dalla difesa.