di F.Oli.

SURBO (Lecce) – Spinte, rimproveri e parole offensive ai danni di una bambina affetta dalla sindrome di down. Da chi, per ragioni di istruzione ed educazione, avrebbe dovuto seguire la giovane allieva nella delicata fase di crescita umana e scolastica. Un maestro di sostegno in servizio in una scuola elementare di Surbo è indagato con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione, reato aggravato da una serie di variabili: futili motivi, le particolari condizioni della vittima e ai danni di una minore. Nei giorni scorsi, il docente, residente in un comune della provincia, ha ricevuto un avviso di chiusa inchiesta a firma del pubblico ministero Luigi Mastroniani sulla scorta degli accertamenti condotti dagli agenti della Squadra mobile specializzata nei reati contro la persona. Sono emersi più episodi. Tutti avvenuti nello scorso anno scolastico fino a febbraio.

Spesso alla presenza di altri studenti che hanno raccontato ai propri genitori in casa quanto notavano in classe. E’ stata così presentata una denuncia in Questura. Ed è stata informata la magistratura. L’insegnante, avrebbe strattonato la bambina afferrandola per un braccio quando dovevano recarsi insieme in alcune aule per fare lezione o quando faceva i capricci; l’avrebbe redarguita con toni e modi bruschi tanto che le urla venivano sentite da altre insegnanti che, costrette ad interrompere le lezioni, andavano in classe per sincerarsi su quanto accadeva. In una circostanza, poi, quando la giovane fece cadere il temperamatite a terra l’insegnante le avrebbe detto: “La legge non me lo permettere, te la farei leccare con la lingua”.

Anche a causa delle difficili condizioni psicofisiche della ragazzina l’indagine si è avvalsa di una perizia psichiatrica per verificare l’attendibilità delle dichiarazioni della ragazzina residente a Lecce con i propri genitori. Dichiarazioni incrociate con le testimonianze di tutte le persone informate sui fatti sentite in questi mesi. L’avviso di chiusa inchiesta non corrisponde ad una sentenza di colpevolezza ma un passaggio necessario per un confronti giudiziario che ora attende la versione dell’indagato. il docente, assistito dall’avvocato Giancarlo dei Lazzaretti, si difende. Sostenuto dai suoi stessi colleghi, nei prossimi venti giorni renderà interrogatorio in cui spiegherà tutte le dinamiche sulla vicenda. Ad assistere la ragazzina e i suoi genitori, l’avvocato Stefano Prontera.