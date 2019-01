F.Oli.

CURSI (Lecce) – Non finirà davanti ai giudici della Corte d’Assise il processo sulla strage di Cursi. La richiesta di giudizio immediato (richiesta dal pubblico ministero Donatina Buffelli) nei confronti del pluriomicida avanzata dalla Procura e accolta dal gip verrà tramutata nei prossimi giorni in una richiesta di abbreviato da parte della difesa di Roberto Pappadà. Il legale del 58enne di Cursi, infatti, nei prossimi giorni, depositerà richiesta di rito abbreviato. Da valutare se secco o condizionato dall’ascolto della fidanzata di una delle vittime, Andrea Marti. La scelta del rito non dovrebbe comunque intaccare l’epilogo processuale che appare scontato. Alla luce della gravità delle contestazioni accompagnate da una serie di aggravanti l’ergastolo dovrebbe rappresentare il naturale approdo di una vicenda intrisa di sangue, vendetta e violenza.

Dunque non saranno i giudici togati e polari a partire dal 22 febbraio prossimo a giudicare l’imputato ma un solo giudice, in un’udienza a porte chiuse, e sulla scorta degli atti acquisiti nel corso delle indagini. Che appaiono, di per sè, già sufficienti. Così come le accuse: triplice omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione; tentato omicidio aggravato dalla premeditazione ma anche ricettazione.

La strage, come si ricorderà, risale al 28 settembre nei pressi di via Tevere. Pappadà, ormai esasperato per i continui litigi con i vicini legati ai parcheggi delle rispettive autovetture, attese il rientro di Andrea Marti in auto in compagnia della sua ragazza. Sparò un primo colpo ferendo il giovane. Poi un secondo alla testa facendolo cadere per terra esanime. Nel contempo intimò alla fidanzata di Andrea di andare via risparmiandola perchè nei suoi confronti non serbava motivi di risentimento. La donna si barricò in casa. Telefonò ai genitori del suo ragazzo che in breve rientrarono insieme agli zii della madre. Pappadà, ignaro che gli altri componenti si trovassero altrove, attese all’esterno. Appena i coniugi scesero dall’auto l’assassino sparò tre colpi uccidendo Francesco Marti e Maria Assunta Marti, rispettivamente padre e zia di Andrea.

Ferì in maniera non grave anche Fernanda Quarta, madre del giovane Andrea. L’assassino venne bloccato dopo pochi minuti con un’indagine tanto rapida quanto incisiva condotta dai carabinieri di Maglie. I militari sequestrarono l’arma: una Smith Wesson non catalogata sprovvista di numeri e contrassegni e pertanto da considerarsi clandestina; la pistola a tamburo conteneva cinque cartucce inesplose mentre per strada vennero ritrovati cinque bossoli calibro 357 a conferma del fatto che Pappadà aveva sparato altrettanti colpi. Da qui anche l’accusa di ricettazione. Rimane, però, senza un volto e un nome chi ha fornito l’arma della strage. Corposo l’elenco delle persone offese assistite dagli avvocati Arcangelo Corvaglia e Marino Giausa.