PARABITA (Lecce) – Rimane ai domiciliari Bartek Schirinzi, il 28enne di Parabita, arrestato sabato notte dopo un’aggressione ai danni di un giovane nei giardini pubblici del paese poi finito in ospedale. Il gip Carlo Cazzella ha infatti convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare richiesta dal pubblico ministero di udienza Francesca Miglietta. Nel corso dell’udienza di convalida, Schirinzi, assistito dall’avvocato Marco Costantino, ha fornito una ricostruzione diametralmente opposta alla ricostruzione dei carabinieri. Ha negato di aver commesso una rapina parlando, invece, di una colluttazione per vecchi rancori con la vittima. Dissapori covati nel tempo con il contendente perchè quest’ultimo, nei mesi precedenti, sarebbe entrato abusivamente nell’abitazione di Schirinzi danneggiandola, consumando sostanze stupefacenti e rubando diverso materiale. Circostanza che Schirinzi, così come riferito davanti al gip, avrebbe saputo dai vicini di casa una volta rientrato per pochi giorni a Parabita. Tanto che il 28enne ha testualmente dichiarato in sede di convalida: “Lui ha spogliato casa mia e io l’ho spogliato”.

Il giovane ha poi negato di aver rapinato la vittima del telefonino e precisato che pantaloni trovati dai carabinieri nell’abitazione della sorella sarebbero i suoi e non del contendente abbandonati nelle vicinanze dei giardini. E ha negato anche sulla presenza di presunti complici. Si sarebbe trattato di persone intervenute per sedare la lite presenti nel posto e nel momento, sbagliato o giusto a seconda delle effettive responsabilità dei soggetti su cui sono ancora in corso le indagini dei carabinieri di Casarano.

