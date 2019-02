LECCE – Continua la battaglia degli assistenti ai disabili nelle scuole, che hanno deciso di scioperare, dopo lo stato di agitazione proclamato a maggio del 2018 a causa delle «problematiche scaturite dall’errato inquadramento degli operatori, attuato dalla ASL di Lecce nel 2010 in categoria A, in violazione dell’art 3, comma 38 della L.R. n. 40 del 31/12/2007, in attesa che gli operatori acquisissero l’attestato di OSS». Successivamente la Regione Puglia ha riqualificato detto personale tramite l’istituzione di appositi corsi OSS al fine di inquadrare il personale interessato alla competente categoria BS. Gli operatori, pur inquadrati nella categoria A, quali Ausiliari soc. sanitari, continuano ad assistere giornalmente nelle scuole, sotto la propria responsabilità, gli alunni disabili loro assegnati in tutte le loro necessità personali.

Negli incontri di delegazione trattante del 5 settembre 2018, del 1 ottobre 2018 e del 12 novembre 2018 si è concordato di risolvere le problematiche inerenti l’inquadramento di detti operatori nella competente categoria B, posizione economica BS, entro il 31 dicembre 2018, anche in considerazione della Sentenza Corte D’appello di Lecce – Sezione Lavoro n. 1209/2018 RG n. 126/2014 che ha dato ragione agli operatori ricorrenti, riconoscendo l’illegittimità dell’inquadramento attuato dalla ASL di Lecce in categoria A, attribuendo loro la categoria B. Il 23 gennaio il sindacato FSI (Federazione Sindacale Indipendente) ha chiesto alla Direzione Generale della ASL di Lecce un incontro al fine di portare a termine quanto concordato negli incontri di Delegazione Trattante su citati, ad oggi senza riscontro.

Il 7 febbraio, dopo ripetute richieste di incontro, vi è stata la convocazione della Delegazione Trattante per esperire la procedura obbligatoria di raffreddamento conflitto e conciliazione ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. e dopo un lunga discussione si è concordato di aggiornare la riunione entro il 18 febbraio, riunione convocata poi per il 22 febbraio p.v. considerato che in data odierna, con nota inviata alle OO.SS. la direzione Generale ha nuovamente rinviato la riunione a data da destinarsi e che tale comportamento viene considerato come una mancanza di volontà da parte della D.G. della ASL a trovare una soluzione alle problematiche evidenziate. «È per tutte queste ragioni, in relazione a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di sciopero dei Servizi Pubblici essenziali, che viene proclamato lo sciopero degli Operatori del Servizio di integrazione scolastica per gli alunni disabili nelle scuole della provincia di Lecce, per l’intera giornata di lunedì 4 marzo 2019» – annuncia il segretario generale FSI, Dario Cagnazzo.

Lo sciopero è indetto per ottenere il rispetto del disposto dell’art. 3, comma 38 della L.R. n. 40 del 31/12/2007 e l’applicazione della sentenza della Corte D’appello di Lecce – Sezione Lavoro n. 1209/2018 RG n.126/2014, quindi giusto e doveroso inquadramento degli Operatori dalla categoria A alla categoria B posizione economica BS corrispondente alle mansioni da sempre svolte.