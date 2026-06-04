Giochi del Mediterraneo, nessun problema per la copertura dello stadio: i parlamentari salentini incontrano il Ministro Foti

I parlamentari salentini Saverio Congedo, Antonio Gabellone, Claudio Stefanazzi, in rappresentanza del Lecce Club Parlamento di cui fanno parte i parlamentari Andrea Caroppo, Roberto Marti, Toni Trevisi, Toti Dimattina, oltre a personale in forza al parlamentare e a ministeri, hanno incontrato questa sera il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle risorse destinate dal Governo agli interventi di impiantistica sportiva connessi ai Giochi del Mediterraneo, con particolare riferimento alle opere previste per lo Stadio Via del Mare di Lecce. Come noto, il finanziamento complessivo ammonta a circa 36 milioni di euro ed è destinato al restyling dell’impianto e alla realizzazione della copertura integrale dello stadio.

Il Ministro Foti, che ringraziamo, ha fornito ampie rassicurazioni in merito agli effetti della riduzione di 8,5 milioni di euro prevista dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Il Ministro ha evidenziato come tale decurtazione incida in misura limitata sul quadro finanziario complessivo e come sia già previsto un ulteriori stanziamenti destinati a rafforzare la dotazione finanziaria degli interventi.

Alla luce degli elementi emersi durante il confronto, non risultano motivi di preoccupazione in merito alla realizzazione dell’opera secondo il cronoprogramma previsto. I lavori, già in fase avanzata, saranno completati per l’inizio dei Giochi del Mediterraneo e, comunque, completati entro l’avvio della stagione sportiva 2026-2027.

L’intervento consentirà all’Unione Sportiva Lecce e ai suoi tifosi di disporre di un impianto rinnovato, dotato di copertura totale e adeguato agli standard richiesti dalle competizioni sportive nazionali e internazionali.