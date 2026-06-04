Consulte cittadine, passa in Consiglio la modifica dello statuto: avanti la riforma che affida al sindaco la scelta degli esperti

LECCE – Le consulte cittadine si preparano a cambiare volto. Il Consiglio comunale ha dato il primo via libera alla modifica dello Statuto che ridisegna il sistema degli organismi consultivi del Comune, introducendo una novità destinata a far discutere: sarà il sindaco a individuare le personalità chiamate a contribuire ai lavori delle consulte, accanto ai rappresentanti del mondo associativo e delle realtà organizzate del territorio. L’approvazione è arrivata nell’ultima seduta dell’assemblea di Palazzo Carafa con 19 voti favorevoli e 5 contrari. Si tratta però soltanto del primo passaggio previsto dall’iter di revisione statutaria. Il testo dovrà infatti tornare all’esame del Consiglio entro il 27 giugno per l’approvazione definitiva, come impone la procedura per le modifiche dello Statuto comunale.

Il voto è maturato in un clima più disteso rispetto alle settimane precedenti, quando il tema aveva provocato un acceso confronto politico. Nel dibattito che aveva preceduto la seduta, l’ex sindaco Carlo Salvemini e il consigliere di opposizione Antonio De Matteis avevano espresso forti perplessità sull’ipotesi di sottrarre al Consiglio comunale il ruolo centrale nella composizione delle consulte. Una posizione respinta dalla sindaca Adriana Poli Bortone, che aveva rivendicato la necessità di coinvolgere figure di elevata competenza e profili qualificati in grado di offrire un contributo concreto alle scelte amministrative.

La riforma interviene su uno degli strumenti tradizionalmente più utilizzati per favorire il dialogo tra istituzioni e società civile. Le consulte hanno provato rappresentare il luogo di confronto tra Comune, associazioni, categorie economiche, sindacati, enti e organizzazioni operanti nei diversi settori della vita cittadina, ma con scarso successo fino ad oggi. Ambiente, cultura, welfare, urbanistica, sviluppo economico e politiche giovanili sono solo alcuni degli ambiti nei quali questi organismi sono chiamati a esprimere valutazioni e pareri, obbligatori ma non vincolanti, sugli atti dell’amministrazione. Con le nuove regole, oltre ai soggetti collettivi già previsti, potranno prendere parte alle consulte anche singoli cittadini. L’aspetto più innovativo riguarda però l’ingresso di esperti e personalità che saranno selezionati direttamente dal primo cittadino secondo criteri che verranno definiti dal futuro regolamento attuativo.

L’obiettivo dichiarato dalla maggioranza è quello di aprire le consulte alle migliori competenze presenti in città, valorizzando professionalità ed esperienze capaci di offrire indicazioni e contributi qualificati nei diversi ambiti di intervento dell’amministrazione comunale. Sarà però il prossimo passaggio regolamentare a stabilire nel dettaglio modalità di nomina, requisiti e funzioni dei nuovi componenti. La partita, dunque, non è ancora chiusa. Entro la fine del mese il Consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi nuovamente sul provvedimento e ad affrontare il nodo delle regole operative che disciplineranno il funzionamento delle nuove consulte, chiarendo definitivamente quale spazio avranno gli esperti scelti dal sindaco e quale equilibrio verrà mantenuto con il tradizionale sistema di rappresentanza delle associazioni cittadine. Nella Commissione statuto sarà avviato in questi giorni il dibattito per la riforma del regolamento, che disciplinerà nel dettaglio l’attuazione dello statuto.