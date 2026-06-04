Tenta di speronare un commerciante in moto e lo insegue in auto: scatta la denuncia

LECCE – Prima avrebbe invaso la corsia opposta nel tentativo di colpire una moto, poi sarebbe sceso dall’auto minacciando di morte il conducente e infine lo avrebbe inseguito per le strade cittadine ad alta velocità. Sono questi i fatti denunciati da un commerciante leccese, che ha presentato una formale querela ai carabinieri chiedendo l’accertamento delle responsabilità.

L’episodio si sarebbe verificato nella tarda mattinata del primo giugno scorso lungo via Cavalieri di Vittorio Veneto, a Lecce. Secondo il racconto fornito agli investigatori, il motociclista stava percorrendo la strada quando un’autovettura proveniente dal senso opposto avrebbe improvvisamente invaso la sua corsia dirigendosi verso di lui. Solo una rapida accelerazione avrebbe evitato conseguenze peggiori. Nel corso della manovra, il veicolo avrebbe comunque sfiorato la gamba del centauro e urtato lievemente la parte posteriore della moto.

Dopo essersi fermato per chiedere spiegazioni, il motociclista si sarebbe trovato di fronte il conducente dell’auto, che sarebbe sceso dal mezzo correndo verso di lui e pronunciando ripetute minacce di morte e di aggressione fisica. Temendo di essere aggredito, l’uomo avrebbe evitato il confronto diretto e si sarebbe allontanato.

Secondo quanto denunciato, il presunto aggressore sarebbe poi tornato alla guida dell’auto iniziando un inseguimento ad alta velocità lungo diverse strade della città. Durante la fuga, il motociclista sarebbe riuscito a rifugiarsi all’interno della propria attività commerciale, da dove ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta una pattuglia, alla quale il commerciante ha riferito l’accaduto. Gli agenti si sono quindi messi alla ricerca del conducente dell’auto, riuscendo successivamente a individuarlo e identificarlo.

Già nei mesi scorsi, il commerciante leccese aveva denunciato di avere ricevuto telefonate anonime dal contenuto minaccioso, probabilmente proferite nei suoi confronti dallo stesso uomo che avrebbe tentato di investirlo. Le indagini dei carabinieri stabiliranno se si tratti della stessa persona e quali siano i motivi che si nascondono dietro le minacce.