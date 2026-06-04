L’almanacco di oggi 4 giugno

Il Santo del giorno: San Quirino. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ogniunu tira l’acqua allu propriu mulinu. Significato: Ognuno tira l’acqua al proprio mulino (ognuno fa i propri interessi).
– Sono nati in questo giorno
1951 Marco Risi
1966 Cecilia Bartoli
1975 Angelina Jolie
– Proverbio
Gran guadagno rende facile il lavoro
– Accadde oggi
1798 muore l’avventuriero veneziano Giacomo Casanova
1977 viene messo in commercio l’Apple II, il primo personal computer
1991 durante un suo discorso Papa Giovanni Paolo II equipara l’aborto all’eccidio nazista
2001 scompare l’attore Anthony Quinn. Aveva 86 anni
– Scoperte
1928 Philip Drinker sperimenta il polmone d’acciaio