COPERTINO ( Lecce ) – Sabato 9 marzo 2019 alle h 19 presso la Chiesa delle Clarisse a Copertino, in occasione della Giornata Internazionale della Festa della Donna, si terrà la terza edizione del Premio Rosa Cittadina in cui verranno omaggiate le Donne copertinesi che si sono distinte per l’impegno profuso nel campo sociale, imprenditoriale, scientifico, scolastico, economico e sportivo contribuendo alla crescita della comunità.

L’evento, voluto dall’Amministrazione Comunale – Commissione alle Pari Opportunità, è stato curato dalla Consigliera Avv. Franca Mariano.

“Anche quest’anno verrà conferito il riconoscimento ad un parterre di Donne che per il proprio talento hanno dato lustro alla Città di Copertino, a Donne che attraverso il proprio lavoro, con impegno e sacrificio, hanno conquistato ruoli e spazi nel mondo del lavoro fino a qualche anno addietro appannaggio degli uomini, hanno saputo educare intere generazioni di giovani, contribuendo a diffondere messaggi e principi morali capaci di costruire una società civile e solidale“.

Presenta Luigina Carrozzini con la partecipazione di Ciki Forchetti, Raffaello Liguori ed Eleonora Pascariello.