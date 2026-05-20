Programmazione interventi litoranea salentina Jonica direzione sud: Caroli Hotels segnala carenza reti di urbanizzazione principali

GALLIPOLI – “La programmazione degli interventi di urbanizzazione primaria della Strada Provinciale 239, la litoranea salentina Jonica direzione sud, non prevede alcuna progettazione.” Lo scrive in una nota la direzione di Caroli Hotels.

“La direzione del network Caroli Hotels segnala nuovamente agli Uffici comunali competenti ed al Commissario Prefettizio, la carenza delle reti di urbanizzazione principali lungo l’arteria in oggetto, pur in presenza di tre grossi poli ricettivi – tra i più importanti per numero di posti letto della città – quali l’albergo Costa Brada, l’Ecoresort Le Sirenè ed il Campeggio Baia di Gallipoli ed il Bosco didattico Sirenhello.

Allo stato, lungo la S.P. 239 è presente solo la rete idrica dell’Acquedotto Pugliese; il territorio risulta invece sprovvisto di pubblica illuminazione, della rete fognante, della rete di gas metano, infrastrutture fondamentali per una fruizione in sicurezza dell’area e per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Attilio Caputo – direttore di Caroli Hotels – invita pertanto il rappresentante pro tempore dell’Amministrazione comunale e gli Uffici di Settore competenti ad attivare le procedure da adempiere per avviare a soluzione dette carenze, coinvolgendo gli altri Enti territoriali competenti.

Inoltre a rendere più congestionata e pericolosa la strada è la presenza degli innumerevoli fruitori delle spiagge pubbliche che non hanno parcheggi fruibili tutto l’anno problematica che si aggiunge allo stato di trascuratezza in cui versa il parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo da tempo senza un’Autorità di gestione e alla mancanza di un servizio di collegamento con bus urbano.”