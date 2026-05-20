Scoppia l’estate su mezza Europa, picchi oltre i 30°C anche sull’Italia

Estate sull’Europa centro-occidentale, valori anche di 10/12°C sopra le medie – “Già a partire da mercoledì l’anticiclone subtropicale inizierà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e gran parte della Mitteleuropa. Le condizioni atmosferiche risulteranno stabili e in prevalenza soleggiate su gran parte delle zone menzionate, con temperature destinate ad aumentare giorno dopo giorno” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega: “Sarà una vera e propria ondata di caldo estivo, come testimoniano le massime attese: venerdì in Spagna si potranno registrare picchi di 36/37°C tra Andalusia e vicino Portogallo, e 33/34°C a Madrid. In Francia punte di 32/33°C sono attese tra venerdì e sabato a Tolosa, anche superiori tra lunedì e mercoledì prossimi. Qualche grado in meno più a nord, ma comunque in un contesto molto mite, con valori a inizio della nuova settimana fino a 30/32°C a Parigi, 30/31°C Bruxelles, Amsterdam e Londra”.

Sole e punte oltre i 30°C anche in Italia entro il weekend -“L’espansione dell’anticiclone interesserà anche la nostra Penisola, dove il tempo si manterrà stabile e perlopiù soleggiato per gran parte della settimana, eccezion fatta per qualche disturbo a ridosso di Alpi, Prealpi e, localmente, Appennino”. Prosegue Mazzoleni di 3bmeteo.com: “L’anticiclone sarà accompagnato da aria decisamente più mite che farà salire le temperature, in particolar modo al Centro-Nord. Entro il fine settimana le massime si spingeranno verso i 28/32°C in Val Padana e i 27/30°C nelle aree interne tirreniche, così come su Sardegna e, localmente, anche su Tavoliere, Metapontino e Salento. Si potrebbero così toccare i 31°C a Torino e Roma, 32°C a Milano, 30°C a Bologna, Verona e Firenze, 29°C a Udine e Napoli, 28°C a Foggia. Decisamente più caldo anche in quota: se lunedì la neve e le temperature sottozero hanno interessato molte località alpine, nel prossimo fine settimana si toccheranno anche i 17/19°C a circa 2000m.”

Vicini ai 34/35°C a inizio della nuova settimana, poi si cambia – “Secondo le ultime elaborazioni modellistiche – da confermare stante la distanza temporale – l’anticiclone raggiungerà il suo apice nei primi giorni della nuova settimana al Centro-Nord, con punte possibili di 32/35°C in Val Padana, 30/33°C sulle zone interne toscane e laziali, e 29/31°C sulle interne adriatiche e in Sardegna. Dal punto di vista meteorologico, l’inizio della nuova settimana vedrà ancora qualche isolato disturbo sulle Alpi, ma soprattutto un’instabilità più diffusa tra il basso versante tirrenico e la Sicilia. Da metà della prossima settimana, l’anticiclone con molta probabilità inizierà a mostrare i primi segni di cedimento sul suo bordo orientale, favorendo un calo delle temperature e una maggiore instabilità” – conclude il meteorologo di 3bmeteo.