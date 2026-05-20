Viavai sospetto dal garage: la polizia scova droga, munizioni e soldi falsi. Nei guai 23enne

GALATINA (Lecce) – Ad insospettire un agente di polizia libero dal servizio è stato il continuo viavai di persone da un garage alla periferia di Galatina, già noto alle forze dell’ordine come luogo di ritrovo di spacciatori e tossicodipendenti. Il controllo, scattato nella serata del 17 maggio con il supporto di una pattuglia del commissariato, ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 23enne del posto.

Nel locale gli agenti hanno identificato il giovane, già noto per precedenti indagini legate allo spaccio. Durante la perquisizione personale sono stati trovati diversi involucri termosaldati nascosti negli indumenti intimi, denaro contante e le chiavi di uno scooter parcheggiato davanti al garage.

Gli accertamenti estesi al mezzo hanno permesso di recuperare altra sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, cinque proiettili calibro 7.65 e una banconota da 50 euro ritenuta falsa. Il 23enne aveva inoltre con sé un coltello con lama superiore ai dieci centimetri.

Al termine degli accertamenti, i poliziotti hanno sequestrato di circa otto grammi di cocaina e una dose di hashish. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizioni, porto ingiustificato di arma da taglio e detenzione di banconota falsa. Sequestrati droga, denaro e materiale ritenuto collegato all’attività di spaccio.

Il 23enne era già stato destinatario, nell’aprile scorso, della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emessa dal Questore di Lecce per la sua ritenuta pericolosità sociale.