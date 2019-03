LECCE – Perché il comandante dei vigili urbani, Donato Zacheo, perché non ruota come tutti gli altri dirigenti? Se lo chiede l’avvocato Carlo Mignone, che posta il quesito anche su Facebook: “Poi qualcuno dovrebbe spiegarmi come mai il principio della rotazione degli incarichi dirigenziali viene applicato in alcuni enti ed in altri se ne parla da anni ma nulla accade. E vi assicuro che cambia la destra, cambia la sinistra, ma i potenti si salvano sempre“.

A difesa del comandante scende Paolo Perrone, che si era trincerato nel silenzio per non mettere in difficoltà Saverio Congedo: “Non entro nel merito degli aspetti tecnici e giuridici della questione, ma non posso fare a meno di contestare a Carlo Mignone un atteggiamento aggressivo e arrogante che non ha alcuna giustificazione”. Così l’ex sindaco Paolo Perrone interviene sulla vicenda della rotazione dei dirigenti del Comune di Lecce e della discussa posizione di Donato Zacheo, a capo della Polizia Locale.

“Ho letto sul profilo facebook dell’ex assessore – continua – parole di fuoco, promesse di “battaglie” nei confronti di Zacheo e minacce verso presunti “intoccabili”. Non può passare inosservato il fatto che Mignone, sino a poche settimane fa amministratore di questa città, si lasci andare senza giri di parole a un attacco di questo tipo nei riguardi di un dirigente comunale. Il quale, per quanto mi consta, ha sempre avuto un rapporto di leale e proficua collaborazione con l’ente. Una presa di posizione che suona come una vera e propria intimidazione, ancora più grave se espressa in piena campagna elettorale. Credo che spetti al prossimo sindaco di Lecce affrontare la questione e compiere le scelte organizzative migliori nell’interesse dell’ente e dei cittadini. Ripeto, al di là della sostanza giuridica, è intollerabile e non ha precedenti l’aggressione personale a un dirigente del Comune da parte di un ex assessore.

Peraltro – chiude Perrone – questa scomposta “dichiarazione di guerra” presuppone qualche passaggio che Mignone sembra considerare formalità, come il fatto che la sua parte politica vinca le elezioni e che lui magari ritorni in giunta per poter dar corso alla promessa battaglia. Passaggi che, per fortuna, sono tutt’altro che scontati”.