Aggredisce i carabinieri intervenuti per calmarlo, 32enne finisce in carcere

Melendugno (Lecce) – Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Lecce sono intervenuti a Melendugno per gestire una situazione di particolare tensione che stava turbando l’ordine e la sicurezza pubblica.

Giunti sul posto, a seguito della segnalazione di un uomo in evidente stato di alterazione che stava assumendo un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti del personale presente, i militari hanno immediatamente avviato un’azione di mediazione e contenimento, nel tentativo di riportare la calma ed evitare ulteriori conseguenze.

L’uomo, 32enne di Caprarica di Lecce, già noto alle Forze dell’Ordine, ha tuttavia reagito con ulteriore aggressività anche nei confronti dei Carabinieri intervenuti. Nonostante i ripetuti tentativi di dialogo e di riportarlo alla ragione, il soggetto ha rivolto insulti ai militari dell’Arma e ha opposto una violenta resistenza alle operazioni di identificazione e contenimento, colpendoli con gomitate e calci.

L’azione dell’equipaggio operante, svolta con professionalità, equilibrio e senso del dovere, ha consentito di neutralizzare la condotta violenta dell’uomo e di procedere al suo arresto in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nel corso dell’intervento, i due militari hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in pochi giorni. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.

L’episodio conferma ancora una volta il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel fronteggiare con tempestività e professionalità situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, anche a rischio della propria incolumità.